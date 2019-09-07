Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.
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с чего всё началось

Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости05:53

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Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

РИА Новости05:53

США посоветовали России «вести себя как нормальная страна»

URA.Ru07:07

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

RT на русском10:38

Глава Пентагона посоветовал России «вести себя как нормальная страна»

Известия06:20

США хотят, чтобы Россия стала «более нормальной» страной

Вести.Ru07:08

Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»

РБК12:49

Пентагон посоветовал России вести себя «как нормальная страна»

Lenta.ru10:21
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:38, Вашингтон
Политика

Москалькова рассказала об обмене гражданами России и Украины

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Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха.
РБК 10:18
Политика

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Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

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