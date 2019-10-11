Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВ Пентагоне призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Турции Хулуси Акар 10 октября провели телефонный разговор, во время которого обсудили проводимую Анкарой операцию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила на своей странице в Twitter представитель американского оборонного ведомства Алисса Фара.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Эспер: операция Турции в Сирии приведет к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

ТАСС13:36

Глава Пентагона призвал Турцию прекратить операцию в Сирии

Московский Комсомолец10:32

США призвали Турцию прекратить операцию в Сирии

Lenta.ru11:33

Эспер предсказал дестабилизацию на Ближнем Востоке из-за операции Турции

Известия13:11

Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

РИА Новости10:19

Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

RT на русском10:13

Глава Пентагона призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии

Газета.Ru10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Единоборства

Уизерспун перевесил Усика на 12 кг, Бивол оказался легче Кастильо

Sport24.ru 18:44
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21: одна из раненых педагогов скончалась после продолжительного лечения, сообщил РИА Новости и.о. директора колледжа Денис Колесник.
РИА Новости 20:05
Экономика

Сбербанк хочет отменить комиссии за переводы внутри банка

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Ореанда-Новости 13:53
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Игры

В Cyberpunk 2077 можно будет заставить врага избить самого себя

Gmbox.ru 10:37
Игры

Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru вчера в 00:00
Здоровье

Специалисты назвали продукты, которые помогут очистить сосуды

NewInform вчера в 05:42
Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

РИА Новости вчера в 07:25
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.
РБК 17:32
Хоккей

ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию «Ак Барса»

Матч ТВ 14:18
Политика

Названа дата начала суда в США по «вмешательству» компании Пригожина в выборы

Напомним, «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Взгляд.ру 19:55
Общество

Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру

BFM.ru 06:29
Армия и оружие

Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии

Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:16
Кино

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Известия 20:13
Кино

Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Хоккей

Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»

«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 12:50
Экономика

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Гаджеты

Электрический Volvo XC40 оснастят новой мультимедийной системой

Электрическая модель XC40 станет дебютной машиной шведского бренда, которая будет получать обновления ПО и ОС по беспроводной системы, что ставит Volvo Cars на первые позиции в области автоуслуг.
CarsWeek.ru 09 октября в 07:11
Здоровье

Звезды поддержали больных детей

Поддержать ребят и оказать материальную помощь пришли журналистка Ирада Зейналова, а также актеры Андрей Леонов и Алексей Моисеев.
Вечерняя Москва вчера в 16:04
Экономика

Минфин запретит банкам навязывать допуслуги при кредитовании

Как пишет «Коммерсант», Минфин готовит поправки к закону «О потребительском кредите», запрещающие обуславливать получение займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг».
Право.ру 01:10
Политика

Вашингтон отказался распространить торговую сделку с Китаем на Huawei

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei не является частью торгового соглашения между США и КНР.
РБК 19:30
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 02:24
Здоровье

Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru вчера в 01:49
Происшествия

Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках

После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.
Столица на Онего вчера в 06:23
Общество

На Японию обрушится самый мощный за последние 60 лет тайфун

Тайфун "Хагибис" приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 километров в час. Авиакомпании отменили более 800 рейсов.
Российская газета 00:35
Футбол

Рой Кин прокомментировал поражение Англии от Чехии

Бывший игрок сборной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение национальной команды Англии в матче с чехами.
Soccer.ru 18:23
Политика

Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии

Российская газета 06:18
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Единоборства

Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко

Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное