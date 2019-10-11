Армия и оружие
Московский КомсомолецГлава Пентагона призвал Турцию прекратить операцию в Сирии
По словам Эспера, турецкая операция ставит под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ (организация, запрещенная в России - ред.). Кроме этого, Эспер заявил, что действия Турции могут нанести ущерб военнослужащим США в Сирии и решительно призвал прекратить операцию.
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Армия и оружие
Эрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии
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Транспортный налог изменился в России
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Напомним, причиной протестов в Ингушетии стало то, что 26 сентября 2018 года главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым (на тот момент) и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о пересмотре границы между двумя республиками.
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По мнению доктора экономических наук Никиты Кричевского, сравнение стоимости продуктов питания в России и на Украине является некорректным, потому что исследователи сравнивали ценники в провинциальном Саратове и крупнейшем городе Украины Киеве.
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Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
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Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
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Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
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Отмечается, что Арсений Курченков являлся выпускником Казанского театрального училища, Заслуженным артистом республики Татарстан.
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