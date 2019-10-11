Армия и оружие
Московский КомсомолецГлава Пентагона призвал Турцию прекратить операцию в Сирии
По словам Эспера, турецкая операция ставит под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ (организация, запрещенная в России - ред.). Кроме этого, Эспер заявил, что действия Турции могут нанести ущерб военнослужащим США в Сирии и решительно призвал прекратить операцию.
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Происшествия
Зюганов прокомментировал идею об отмене моратория на смертную казнь
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возможность отмены в России моратория на смертную казнь в отношении лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних.
Армия и оружие
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Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Автоспорт
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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
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Политика
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Армия и оружие
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Политика
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия вернет украинские корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре 2018 года, в ближайшее время.
Происшествия
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка
Политика
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Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
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Политика
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Речь идет о соглашении о морской границе между Чукоткой и Камчаткой с американским штатом Аляска, которое было подписано 1 июля 1990 года министром внутренних дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером.
Экономика
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Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что банковские комиссии при переводе денежных средств между регионами страны, но в рамках одного банка, должны быть отменены.
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Здоровье
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Фасоль и горох содержат клетчатку. Люди, которые придерживаются диеты, чувствуют себя менее голодными, когда употребляют бобовые.
Театры
Умер актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков
Вчера, 10 октября, в возрасте 42 лет скончался актер Казанского театра юного зрителя — Заслуженный артист республики Татарстан Арсений Курченков.
Гаджеты
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Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Политика
Судебный процесс по «Конкорду» Пригожина начнется в США в апреле
Судебный процесс по делу российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина, обвиняемой во вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, начнется 6 апреля 2020 года, сообщил ТАСС со ссылкой на график рассмотрения дела в базе данных федерального суда столичного округа Колумбия.
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
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Шоу-бизнес
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Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Происшествия
Саратовцы хотели устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки
Разгневанные люди требовали устроить самосуд над Туватиным.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.