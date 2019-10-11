Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГлава Пентагона призвал Турцию прекратить операцию в Сирии

По словам Эспера, турецкая операция ставит под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ (организация, запрещенная в России - ред.). Кроме этого, Эспер заявил, что действия Турции могут нанести ущерб военнослужащим США в Сирии и решительно призвал прекратить операцию.
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