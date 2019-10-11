Армия и оружие
RT на русскомГлава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
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Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Госдума разместила на своей странице в соцсети "Вконтакте" опрос с целью узнать отношение граждан РФ к возвращению смертной казни.
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Футбол
Сборная Уругвая в товарищеском матче победила Перу
Сборная Уругвая на с воем поле провела товарищеский матч с командой Перу.
Армия и оружие
Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии
«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
Политика
В США начали расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Происшествия
Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Политика
Опрос показал отношение украинцев к федерализации
Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Общество
Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек
Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
Армия и оружие
Курдский генерал призвал США объявить бесполётную зону над севером Сирии
Авто
В России изменился транспортный налог
Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
Кино
В США умер актёр Роберт Форстер
В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова стала участницей «Холостяка»
Премьера седьмого сезона «Холостяка» состоится весной 2020 года. Участницей нового сезона шоу "Холостяк" на ТНТ станет Милана Кержакова.
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Бурятии
Футбол
Ван дер Сар: де Лигт напоминает мне Роналду
Напомним, де Лигт перешёл в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года за € 75 млн.
Общество
Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара»
Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики».
Гаджеты
Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи
Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
Наука
Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе
Сбор информации на протяжении практически всей жизни участников эксперимента позволил выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта и слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.
Общество
У Зеленского нашли недвижимость в Италии
Журналист Осман Пашаев нашел в Италии дом, принадлежащий президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Происшествия
Убивший родителей в Лондоне гражданин РФ получил 26 лет тюрьмы
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
Футбол
Бекхэм планирует стать агентом Мбаппе
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, который в настоящее время является одним из владельцев клуба MLS «Интер Майами», хочет стать агентом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Daily Mail.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Футбол
Малиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой
Игра завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Политика
На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.