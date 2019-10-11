Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомГлава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
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США призвали Турцию прекратить операцию в Сирии

Lenta.ruвчера в 11:33

Глава Пентагона призвал Турцию прекратить операцию в Сирии

Московский Комсомолецвчера в 10:32

Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Известиявчера в 10:24

Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

РИА Новостивчера в 10:19

Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

RT на русскомвчера в 10:13

США призывают Турцию прекратить военную операцию в Сирии

ТАССвчера в 10:08

Глава Пентагона призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии

Газета.Ruвчера в 10:08
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09 октября в 01:25
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После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
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В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
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Госдума разместила на своей странице в соцсети "Вконтакте" опрос с целью узнать отношение граждан РФ к возвращению смертной казни.
Газета.Ru вчера в 13:23
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Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
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Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
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Сборная Уругвая в товарищеском матче победила Перу

Сборная Уругвая на с воем поле провела товарищеский матч с командой Перу.
Матч ТВ вчера в 22:57
Армия и оружие

Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии

«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
RT на русском вчера в 20:21
Политика

В США начали расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Известия вчера в 23:19
Происшествия

Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Lenta.ru вчера в 17:19
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Опрос показал отношение украинцев к федерализации

Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Взгляд.ру вчера в 14:57
Общество

Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек

Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
REGNUM 00:53
Армия и оружие

Курдский генерал призвал США объявить бесполётную зону над севером Сирии

Военное обозрение вчера в 23:56
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В России изменился транспортный налог

Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe вчера в 09:16
Кино

В США умер актёр Роберт Форстер

В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.
RT на русском вчера в 23:53
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Бывшая жена Кержакова стала участницей «Холостяка»

Премьера седьмого сезона «Холостяка» состоится весной 2020 года. Участницей нового сезона шоу "Холостяк" на ТНТ станет Милана Кержакова.
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Пять человек погибли при пожаре в Бурятии

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Футбол

Ван дер Сар: де Лигт напоминает мне Роналду

Напомним, де Лигт перешёл в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года за € 75 млн.
Чемпионат 00:06
Общество

Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара»

Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики».
РБК вчера в 13:20
Гаджеты

Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи

Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
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Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе

Сбор информации на протяжении практически всей жизни участников эксперимента позволил выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта и слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.
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У Зеленского нашли недвижимость в Италии

Журналист Осман Пашаев нашел в Италии дом, принадлежащий президенту Украины Владимиру Зеленскому.
ФедералПресс вчера в 19:55
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Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы

Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
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Убивший родителей в Лондоне гражданин РФ получил 26 лет тюрьмы

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Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости вчера в 01:15
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Бекхэм планирует стать агентом Мбаппе

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, который в настоящее время является одним из владельцев клуба MLS «Интер Майами», хочет стать агентом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Daily Mail.
Sport24.ru вчера в 19:29
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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
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Игра завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
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Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru вчера в 06:39
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На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
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