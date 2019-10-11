Армия и оружие
RT на русскомГлава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
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Пентагон: Турция ставит под угрозу достигнутый успех в борьбе с террористами
Комсомольская правда10:20
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