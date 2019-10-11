Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомГлава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
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Глава Пентагона призвал Турцию прекратить операцию в Сирии

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Глава Пентагона призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии

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