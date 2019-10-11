Армия и оружие
RT на русскомГлава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
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Пентагон: Турция ставит под угрозу достигнутый успех в борьбе с террористами
Комсомольская правда10:20
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Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
РИА Новости 07:15
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
RT на русском 11:34
Происшествия
Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой
Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.
РИА Новости вчера в 19:42
Происшествия
В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой
RT на русском 11:33
Наука
Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи
Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Актуальные Новости 13:09
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Вести.Ru 13:30
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Армия и оружие
Нацбатальон «Азов» открыл огонь по украинской армии в Донбассе
Московский Комсомолец 08:50
Театры
Актер ТЮЗа умер на сцене прямо во время спектакля в Казани
Регион online 13:35
Армия и оружие
Стало известно о нападении на российских военных в Сирии
Атака на российских военных в провинции Дераа стала не первой в текущем году.
Lenta.ru 09:43
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:47
Игры
Sony объявила сроки выхода PlayStation 5
Новая приставка PlayStation 5 выйдет в продажу в конце 2020 года.
РБК 08 октября в 10:36
Наука
Названо оптимальное время обмена рукопожатиями
Респонденты поведали о своих карьерных перспективах в работе, после чего каждый встретился с одним из специалистов, который приветствовал их одним из следующих способов: короткое, меньше трёх секунд рукопожатие, затяжное рукопожатие и приветствие вовсе без него.
Planet Today 13:06
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира
На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
REGNUM 04:46
Экономика
Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг
Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg.
Ведомости 04:52
Авто
В России подешевели авто на вторичном рынке впервые за год
В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
Автоновости дня 09 октября в 02:24
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за болезни Заворотнюк
Российский актер Никита Джигурда запретил своей возлюбленной Марине Анисиной проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Московский Комсомолец 08:08
Теннис
Медведев поделился ожиданиями от полуфинала на турнире в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинального матча на турнире в Шанхае против представителя Греции Стефаноса Циципаса.
Газета.Ru 10:16
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Фигурное катание
Стартовал Finlandia Trophy, победит ли Туктамышева
Женская программа турнира Finlandia Trophy начнется 11 октября в 19:30 по московскому времени. Соревнования продолжатся 12 и 13 октября.
Пятый канал 12:53
Гаджеты
Microsoft впервые за 25 лет добавила на клавиатуру новые кнопки
Компания Microsoft впервые с 1994 года дополнила клавиатурный ряд двумя новыми кнопками.
Вести.Хайтек 10:37
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 09 октября в 05:07
Футбол
Кокорин тренировался на базе «Зенита» в общей группе
Форвард "Зенита" Александр Кокорин тренировался на базе клуба в Удельном парке.
Soccer.ru 13:07
Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Тульская пресса 11:40