Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР во Второй мировой войне
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Война придала новые очертания международному порядку стран-единомышленников с едиными целями и общими ценностями, которые хорошо подготовили их к последовавшей вскоре и длившейся десятилетиями борьбе с советским коммунизмом Марк Эспер, глава Пентагона Эксперт напомнил, что вторая мировая война унесла более 70 млн жизней.В источнике
С чего всё началось
Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны
Министр обороны США Марк Эспер в речи в ознаменование 75-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне упомянул о борьбе США и союзников с "советским коммунизмом", но не о том, что СССР был союзником Соединенных Штатов во Второй мировой и внес свой вклад в разгром японских захватчиков.
РИА Новостивчера в 16:49
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