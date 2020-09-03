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Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР во Второй мировой войне

Война придала новые очертания международному порядку стран-единомышленников с едиными целями и общими ценностями, которые хорошо подготовили их к последовавшей вскоре и длившейся десятилетиями борьбе с советским коммунизмом Марк Эспер, глава Пентагона Эксперт напомнил, что вторая мировая война унесла более 70 млн жизней.В источнике
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РИА Новости

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны

Министр обороны США Марк Эспер в речи в ознаменование 75-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне упомянул о борьбе США и союзников с "советским коммунизмом", но не о том, что СССР был союзником Соединенных Штатов во Второй мировой и внес свой вклад в разгром японских захватчиков.
РИА Новостивчера в 16:49
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Глава Пентагона рассказал о борьбе с коммунизмом после Второй мировой войны

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Глава Пентагона уравнял победу над фашизмом и борьбу с коммунизмом

ИА Красная Весна18:38
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ФАН

Глава Пентагона проигнорировал вклад СССР во Второй мировой войне

ФАН18:14
Lenta.ru

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР во Второй мировой войне

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Глава Пентагона в годовщину окончания Второй мировой войны напомнил о борьбе с коммунизмом

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Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны

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