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Lenta.ru
Lenta.ru

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР во Второй мировой войне

Глава Пентагона Марк Эспер рассказал о борьбе США и союзников с «советским коммунизмом» в годы Второй мировой войны.В источнике
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ТАСС

Глава Пентагона в годовщину окончания Второй мировой войны напомнил о борьбе с коммунизмом

ТАСС17:32
ФАН

Глава Пентагона проигнорировал вклад СССР во Второй мировой войне

ФАН18:14
Профиль

Американский министр обороны напомнил о «борьбе с коммунизмом»

Профиль17:59
Lenta.ru

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР во Второй мировой войне

Lenta.ru17:58
ИА Красная Весна

Глава Пентагона уравнял победу над фашизмом и борьбу с коммунизмом

ИА Красная Весна18:38
РИА Новости

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны

РИА Новостивчера в 16:49

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъвчера в 07:51
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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МГУ поднялся на 15 позиций в рейтинге журнала Times Higher Education

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий считает, что вуз продолжает подниматься в рейтинге лучших университетов мира благодаря своим выдающимся научным результатам и образовательным успехам, совместной слаженной работе преподавателей, ученых и студентов.
Аргументы и Фактывчера в 09:23

В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

Дамаск, 3 сентября 2020, 01:20 — REGNUM Ракетную атаку на военный аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс отразили средства противовоздушной обороны Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на вооруженные силы республики.
REGNUM18:20
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В Госдуме усомнились в отключении России от SWIFT из-за санкций по Навальному

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил сомнение в том, что Россию отключат от международной межбанковской системы передачи информации и платежей при возможном введении новых санкций, в том числе, из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Московский Комсомолецвчера в 15:53

Сирийские боевики в Азербайджане готовятся к блицкригу в Армении

Ряд Telegram-каналов, освещающих конфликтные события в мире, сообщили о том, что в Азербайджан переброшено около 500 сирийских боевиков, в основном туркоманы из вооруженных формирований «Султан Мурад», Свободной Сирийской армии и «Хамзат».
Независимая газета1 сентября в 12:53
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Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже обошла вооруженные силы США в области кораблестроения, производства баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также интегрированных средств противовоздушной обороны (ПВО), указано в очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Пекина.
Газета.Ruвчера в 09:15
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости1 сентября в 00:42
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В Кремле подтвердили выступление Путина на сессии Генассамблеи ООН

Президент Владимир Путин должен выступить в 20-х числах сентября на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеозаписи, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службу Кремля Дмитрия Пескова.
ИжевскИнфо.РУвчера в 07:02
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