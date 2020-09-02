Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Ректор МГУ академик Виктор Садовничий считает, что вуз продолжает подниматься в рейтинге лучших университетов мира благодаря своим выдающимся научным результатам и образовательным успехам, совместной слаженной работе преподавателей, ученых и студентов.
Дамаск, 3 сентября 2020, 01:20 — REGNUM Ракетную атаку на военный аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс отразили средства противовоздушной обороны Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на вооруженные силы республики.
Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил сомнение в том, что Россию отключат от международной межбанковской системы передачи информации и платежей при возможном введении новых санкций, в том числе, из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Ряд Telegram-каналов, освещающих конфликтные события в мире, сообщили о том, что в Азербайджан переброшено около 500 сирийских боевиков, в основном туркоманы из вооруженных формирований «Султан Мурад», Свободной Сирийской армии и «Хамзат».
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже обошла вооруженные силы США в области кораблестроения, производства баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также интегрированных средств противовоздушной обороны (ПВО), указано в очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Пекина.
Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Президент Владимир Путин должен выступить в 20-х числах сентября на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеозаписи, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службу Кремля Дмитрия Пескова.