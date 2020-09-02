Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР во Второй мировой войне
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Глава Пентагона Марк Эспер рассказал о борьбе США и союзников с «советским коммунизмом» в годы Второй мировой войны.В источнике
С чего всё началось
Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны
Министр обороны США Марк Эспер в речи в ознаменование 75-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне упомянул о борьбе США и союзников с "советским коммунизмом", но не о том, что СССР был союзником Соединенных Штатов во Второй мировой и внес свой вклад в разгром японских захватчиков.
РИА Новостивчера в 16:49
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