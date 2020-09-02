Министр обороны США Марк Эспер в речи в ознаменование 75-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне упомянул о борьбе США и союзников с "советским коммунизмом", но не о том, что СССР был союзником Соединенных Штатов во Второй мировой и внес свой вклад в разгром японских захватчиков.

РИА Новости вчера в 16:49