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Lenta.ru
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Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР во Второй мировой войне

Глава Пентагона Марк Эспер рассказал о борьбе США и союзников с «советским коммунизмом» в годы Второй мировой войны.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны

Министр обороны США Марк Эспер в речи в ознаменование 75-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне упомянул о борьбе США и союзников с "советским коммунизмом", но не о том, что СССР был союзником Соединенных Штатов во Второй мировой и внес свой вклад в разгром японских захватчиков.
РИА Новостивчера в 16:49
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Известия

Глава Пентагона рассказал о борьбе с коммунизмом после Второй мировой войны

Известия21:38
ИА Красная Весна

Глава Пентагона уравнял победу над фашизмом и борьбу с коммунизмом

ИА Красная Весна18:38
ТАСС

Глава Пентагона в годовщину окончания Второй мировой войны напомнил о борьбе с коммунизмом

ТАСС17:32
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Американский министр обороны напомнил о «борьбе с коммунизмом»

Профиль17:59
Lenta.ru

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР во Второй мировой войне

Lenta.ru17:58
ФАН

Глава Пентагона проигнорировал вклад СССР во Второй мировой войне

ФАН18:14
РИА Новости

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны

РИА Новостивчера в 16:49

Клиника Charite оценила состояние Навального после отравления

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