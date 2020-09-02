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Lenta.ru
Lenta.ru

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР во Второй мировой войне

Глава Пентагона Марк Эспер рассказал о борьбе США и союзников с «советским коммунизмом» в годы Второй мировой войны.В источнике
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Известия

Глава Пентагона рассказал о борьбе с коммунизмом после Второй мировой войны

Известия21:38
ИА Красная Весна

Глава Пентагона уравнял победу над фашизмом и борьбу с коммунизмом

ИА Красная Весна18:38
РИА Новости

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны

РИА Новостивчера в 16:49
Профиль

Американский министр обороны напомнил о «борьбе с коммунизмом»

Профиль17:59
Lenta.ru

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР во Второй мировой войне

Lenta.ru17:58
ТАСС

Глава Пентагона в годовщину окончания Второй мировой войны напомнил о борьбе с коммунизмом

ТАСС17:32
ФАН

Глава Пентагона проигнорировал вклад СССР во Второй мировой войне

ФАН18:14

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов
REGNUMвчера в 05:13
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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфаксвчера в 11:46
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Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
РИА Новости20:29
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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Какие последствия ждут Россию в связи с отравлением Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием отравляющего средства типа «Новичок», что подтверждается исследованиями клиники «Шарите» и лаборатории бундесвера, и потребовала от России действенных мер в связи с этим.
РБКвчера в 15:54

В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Газета.Ru1 сентября в 03:24
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