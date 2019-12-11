Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит. Об этом в среду, 11 декабря, заявил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.

Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Общество Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.

Армия и оружие МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Общество Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.

Политика Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Политика Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.

Политика Зеленский призвал ЕС продлить санкции против России Напомним, лидеры стран и правительств ЕС примут решение о продлении санкций против России (из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины) на саммите, который будет проходить 12–13 декабря в Брюсселе.

Хоккей Овечкин назвал Америку вторым домом Нападающий "Вашингтона" и сборной России по хоккею Александр Овечкин назвал США вторым домом, передает RT.