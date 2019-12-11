Политика

ИзвестияИзвестияГлава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии

Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит. Об этом в среду, 11 декабря, заявил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.
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В США заявили об увеличении присутствия России в Сирии

Lenta.ru15:39

Глава Пентагона рассказал о расширении военного присутствия России в Сирии

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Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии

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Сближение Турции с Россией встревожило руководство Пентагона

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В Пентагоне заявили, что США не имеют планов добычи и продажи сирийской нефти

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Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани

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Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

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Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвёл итоги матча с мюнхенской «Баварией».
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Армия и оружие

МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов

Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 09:51
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Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
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Абрамович отказался продавать «Челси»

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Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google

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Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
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Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов

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Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
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Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
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В Китае впервые родились «химерные» свиньи с клетками обезьян

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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
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«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

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Из-за сильных метелей в снежной блокаде оказалось село Рыбновск Охинского района.
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Следовавший из США самолёт разбился на канадском острове Габриола, погибли несколько человек.
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На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
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Зеленский призвал ЕС продлить санкции против России

Напомним, лидеры стран и правительств ЕС примут решение о продлении санкций против России (из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины) на саммите, который будет проходить 12–13 декабря в Брюсселе.
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Взялась за старое: Каменских сделала фото с приспущенными штанами

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Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток

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По данным новостного сайта Malijet, в результате атаки на лагерь погибли 70 военнослужащих, без вести пропали 30.
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Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
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