Политика

ИзвестияИзвестияГлава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии

Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит. Об этом в среду, 11 декабря, заявил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.
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с чего всё началось

Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО и сближением ее с Россией

Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение ее с Россией вопросом, который сильнее всего беспокоит его в связи с ситуацией в регионе. Об этом он заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.
ТАСС11:13

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Сближение Турции с Россией встревожило руководство Пентагона

Интерфакс11:59

Глава Пентагона рассказал о расширении военного присутствия России в Сирии

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Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии

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В США заявили об увеличении присутствия России в Сирии

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Глава Пентагона выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией

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Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО

RT на русском11:25

В Пентагоне заявили, что США не имеют планов добычи и продажи сирийской нефти

ТАСС11:57
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
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Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие

Популярная механика 08 декабря в 13:10
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Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.
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Минобороны подтвердило крушение Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило крушение вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, оба летчика погибли.
РИА Новости 17:34
Политика

Трамп оценил итоги встречи с Лавровым

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назвав итоги встречи "очень хорошими".
РИА Новости вчера в 19:28
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru 12:06
Политика

Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

РБК 07:22
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Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»

Газета.Ru вчера в 09:52
Армия и оружие

В Нигере погибли более 60 человек

По данным новостного сайта Malijet, в результате атаки на лагерь погибли 70 военнослужащих, без вести пропали 30.
ГЛАС.RU 15:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Экономика

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
РБК 08:25
Экономика

Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара.
BFM.ru 08:51
Политика

Законопроект об особом статусе Донбасса был внесен в Раду

Инициатива с поправками к закону об особом статусе Донбасса была зарегистрирована депутатом украинской Рады Александром Корниенко и главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.
Политическая Экспертиза 01:54
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Происшествия

Фигурант дела о хищении 850 млн руб. у метро получила три года условно

Мещанский суд Москвы по обвинению в мошенничестве приговорил к трем годам условно гендиректора ООО «Авто Селл» (бывший рекламный подрядчик метрополитена столицы) Гюлю Коган, передает ТАСС.
РБК 14:56
Авто

Продажи Geely в России увеличились вдвое за ноябрь

Geely в ноябре продала россиянам 890 автомобилей, и это в 2,3 раза, чем в ноябре 2018 года. а всего с января по ноябрь текущего года китайская автокомпания продала в России 8 150 автомобилей, что в 3 раза больше, чем в 2018 году.
AvtoVolgograda.ru 09 декабря в 07:37
Общество

Дания назвала авторов жалобы на «Северный поток — 2»

Жалобу на решение Дании об утверждении маршрута газопровода "Северный поток — 2" по дну Балтийского моря подали польская экологическая организация.
ИА Новороссия 15:23
Политика

В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
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Футбол

«Бавария» обыграла «Тоттенхэм» в матче ЛЧ

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» одержала победу над лондонским «Тоттенхэмом».
RT на русском 16:52
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:54
Кино

«Матрица 4» выйдет одновременном с «Джоном Уиком 4» в мае 2021 года

Warner Bros. объявила дату премьеры четвёртой «Матрицы» — она выйдет 21 мая 2021 года, одновременно с четвёртым «Джоном Уиком».
Игромания.ру 16:01
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми

Полиция Новой Зеландии сообщила, что число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек.
ТАСС 14:24
Политика

Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Законопроект ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит ограничения против официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции в Сирии.
Москва 24 14:13
Экономика

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
РИА Новости 14:24
Политика

Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
RT на русском 15:41
Происшествия

Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате

Согласно версии следствия, Александров вступил в сговор с руководителем Управления производственно-технологической комплектации «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым для хищения денежных средств ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов.
Известия вчера в 15:46
Здоровье

Опрос: почти половина россиян не доверяют назначениям врачей

Нейрохирург о ненужных операциях и вопросах, которые стоит задать врачу Подробнее Как правило, граждане обращаются к другим специалистам, фармацевтам, чтобы проверить назначения медиков или обсуждают диагноз с близкими.
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Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак довела Регину Тодоренко до слез вопросами про Украину

Gazeta.SPb 14:54
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Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G

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