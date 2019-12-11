Политика
ИзвестияГлава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии
Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит. Об этом в среду, 11 декабря, заявил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.
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Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на новость о спасении Вани Фокина, которого нашли под завалами жилого дома в Магнитогорске.
Шоу-бизнес
С экс-супругой Джигарханяна расстался Шаляпин
Накануне стало известно, что известный выпускник «Фабрики звезд-6» Прохор Шаляпин расстался со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Наука
«ДНК вещей» поможет хранить информацию в повседневных предметах
В результате экспериментов исследователи пришли к выводу, что в объекты придется внедрять искусственное ДНК, где есть данные о 3D-печати.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Политика
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии
В 2019 году Нобелевский премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду, пишут «Известия».
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.
Наука
Ученые выяснили, как правильно открывать банку с пивом
Специалисты из Дании провели исследование и выяснили, что, если емкость с пивом находилась в покое, есть вероятность, что пена напитка не выплеснется при вскрытии банки.
Биатлон
Игры про биатлон на ПК, Логинов против Тихонова
Виртуальный биатлон в большинстве случаев был лишь одной из глав в симуляторе зимних олимпийских игр.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Шоу-бизнес
Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
Происшествия
Пассажиры пострадали в тройном ДТП с автобусом под Атамановкой
Четыре пассажира пострадали в тройном ДТП под Атамановкой. Известно, что одним из участников аварии стал автобус №103.
Здоровье
Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Политика
Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом
Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом, говорится в сообщении Белого дома.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Политика
Массовая драка в Раде попала на видео
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Экономика
В Петербурге массово банкротятся строительные организации
Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Футбол
Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Полузащитник Барселоны Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории, забившим в Лиге чемпионов.
Политика
Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год
Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Футбол
«Краснодар» завершит групповой этап Лиги Европы матчем с «Хетафе»
Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 12 декабря, завершит выступления на групповом этапе Лиги Европы матчем против испанского «Хетафе».
Политика
Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан
Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян.
Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Происшествия
В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28
Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Общество
Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии
Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей.