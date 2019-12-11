Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит. Об этом в среду, 11 декабря, заявил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.

Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии

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