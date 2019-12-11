Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Пентагона выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией

Глава Пентагона Марк Эспер вновь выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией.
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Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО и сближением ее с Россией

Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение ее с Россией вопросом, который сильнее всего беспокоит его в связи с ситуацией в регионе. Об этом он заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
ТАСС11:13

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Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО и сближением ее с Россией

ТАСС11:13

Сближение Турции с Россией встревожило руководство Пентагона

Интерфакс11:59

Глава Пентагона выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией

РИА Новости11:26

США обеспокоились сближением Турции и России

Lenta.ru11:23

Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО

RT на русском11:25

Уход с орбиты НАТО. В Пентагоне обеспокоились сближением Турции с Россией

REGNUM12:16

Глава Пентагона обеспокоен уходом Турции от НАТО к России

РЕН ТВ11:24
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Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Общество

Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
Rambler News Service 06:31
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В Insurgency: Sandstorm стартовали бесплатные выходные

Студия New World Interactive и Focus Home Interactive решили отметить годовщину тактического шутера Insurgency: Sandstorm с помощью свежего трейлера и специальной акции - в игре стартовали бесплатные выходные, которые продлятся почти целую неделю.
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Киев исправил текст коммюнике «нормандского саммита»

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Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

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Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости 10:06
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Пентагон заметил расширение военного присутствия РФ в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия за последние полтора месяца расширила своё военное присутствие в Сирии.
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Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
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Происшествия

СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»

Со слов старшего помощника руководителя следственного управления по Якутии Надежды Дворецкой, информация о возбуждении нового уголовного дела, связанного с насилием над представителем власти, в отношении местного "шамана" Александра Габышева не соответствует действительности, передает РИА Новости.
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Политика

Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже

Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
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Петросян прокомментировал слухи о женитьбе

Известный юморист Евгений Петросян отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о его новой женитьбе.
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«Краснодар» вылетел на матч с «Хетафе» с 8-часовым опозданием

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Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google

Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
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По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont) увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.
ГЛАС.RU 02:10
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Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.
Lenta.ru 09:43
Технологии

Пользователей ОС Windows 7 назойливо призовут к обновлению

Срок поддержки программой платформы истечет 14 января 2020 года – это означает, что Microsoft не будет выпускать обновления, в том числе по линии безопасности.
Москва 24 12:04
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
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Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже

По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
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Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

ТАСС 07:49
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
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Технологии

Приложение Google Play атаковал троянский вирус

Известное приложение Google Play настигла атака троянских вирусов.
Vevby.ru 13:01
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Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года

Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
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Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
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У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
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Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
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Экологи пожаловались на «Северный поток-2»

Представители Польской экологической организации (ПЭО) направили жалобу на решение Дании, которая разрешила прокладку газопровода «Северный поток-2» по своей территории.
Lenta.ru 12:07
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
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Политика

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.
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