Политика
РИА НовостиГлава Пентагона выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией
Глава Пентагона Марк Эспер вновь выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией.
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с чего всё началось
Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение ее с Россией вопросом, который сильнее всего беспокоит его в связи с ситуацией в регионе. Об этом он заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.ТАСС11:13
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Общество
Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек
Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
Спорт
В Insurgency: Sandstorm стартовали бесплатные выходные
Студия New World Interactive и Focus Home Interactive решили отметить годовщину тактического шутера Insurgency: Sandstorm с помощью свежего трейлера и специальной акции - в игре стартовали бесплатные выходные, которые продлятся почти целую неделю.
Политика
Киев исправил текст коммюнике «нормандского саммита»
На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Армия и оружие
Пентагон заметил расширение военного присутствия РФ в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия за последние полтора месяца расширила своё военное присутствие в Сирии.
Авто
Спрогнозирован рост цен на автомобили в 2020 году
Некоторые производители уже анонсировали повышение цен – так, с января 2020 года Volvo перепишет прайс-листы в среднем по модельной линейке на 1,1%, а почти все новые BMW подорожают на 2%.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Происшествия
СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»
Со слов старшего помощника руководителя следственного управления по Якутии Надежды Дворецкой, информация о возбуждении нового уголовного дела, связанного с насилием над представителем власти, в отношении местного "шамана" Александра Габышева не соответствует действительности, передает РИА Новости.
Политика
Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже
Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал слухи о женитьбе
Известный юморист Евгений Петросян отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о его новой женитьбе.
Культура
Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google
Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
Авто
Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания
По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont) увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой
Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 назойливо призовут к обновлению
Срок поддержки программой платформы истечет 14 января 2020 года – это означает, что Microsoft не будет выпускать обновления, в том числе по линии безопасности.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Технологии
Приложение Google Play атаковал троянский вирус
Известное приложение Google Play настигла атака троянских вирусов.
Авто
Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года
Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Гаджеты
AnTuTu опубликовали ТОПы самых мощных смартфонов
С небольшим отрывом от лидера расположился OnePlus 7T, у которого показатель 482 881 баллов.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Общество
Экологи пожаловались на «Северный поток-2»
Представители Польской экологической организации (ПЭО) направили жалобу на решение Дании, которая разрешила прокладку газопровода «Северный поток-2» по своей территории.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Политика
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.