Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение ее с Россией вопросом, который сильнее всего беспокоит его в связи с ситуацией в регионе. Об этом он заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

с чего всё началось

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