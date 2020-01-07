Армия и оружие

ТАССТАССГлава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака

Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны США Марк Эспер. "Решения покинуть Ирак нет", - приводит его слова агентство Reuters.
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Глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
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Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
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Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
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В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
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Бывший капитан и спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти раскритиковал свой бывший клуб. Итальянец планирует стать футбольный агентом.
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Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.
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Исследователи из Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) изучили связь между воздействием домашних питомцев в течение первых 12 лет жизни и последующим риском развития шизофрении или биполярного расстройства.
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25-летний нападающий бельгийского «Гента» Мамаду Силла перешел в «Оренбург». Сенегальский форвард — воспитанник «Барселоны».
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В США перестал работать сайт Selective Service System, на котором обязаны регистрироваться все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации.
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