Армия и оружие
ТАССГлава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака
Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны США Марк Эспер. "Решения покинуть Ирак нет", - приводит его слова агентство Reuters.
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Политика
США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН
США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Политика
Захарова высмеяла «ошибку» США с письмом о выводе войск из Ирака
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
Политика
Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
Гаджеты
ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук
В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.
Хоккей
Ковальчук дебютирует за «Монреаль» в матче против «Виннипега»
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту
Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Футбол
Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»
Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Хоккей
«Нэшвилл» уволил главного тренера Лавиолетта
«Нэшвилл Предэйторз» объявил об отставке главного тренера Питера Лавиолетта. Клуб покидает и его помощник Кевин Маккарти.
Религия
Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону
Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Армия и оружие
Японцы признали российский истребитель самым быстрым в мире
Издание Yahoo News Japan опубликовало новую статью, в рамках которой японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился мнением об истребители МиГ-25 российского производства.
Футбол
Тотти не советовал бы самому себе переходить в «Рому»
Бывший капитан и спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти раскритиковал свой бывший клуб. Итальянец планирует стать футбольный агентом.
Здоровье
Число инфицированных неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.
Общество
В Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода
По оценкам Гидрометцентра, аномально теплая погода в стране продержится до конца первой декады января.
Наука
Наличие в доме собаки снижает риск развития шизофрении
Исследователи из Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) изучили связь между воздействием домашних питомцев в течение первых 12 лет жизни и последующим риском развития шизофрении или биполярного расстройства.
Космос
Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов
Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Космос
Опубликованы снимки галактики «Годзилла» с телескопа «Хаббл»
Учёные представили снимки телескопа «Хаббл». На них изображена новая галактика UGC 2885, однако СМИ назвали её «Годзиллой» из-за размеров.
Футбол
Воспитанник «Барселоны» перешел в «Оренбург»
25-летний нападающий бельгийского «Гента» Мамаду Силла перешел в «Оренбург». Сенегальский форвард — воспитанник «Барселоны».
Политика
В США перестал работать сайт службы воинского учета
В США перестал работать сайт Selective Service System, на котором обязаны регистрироваться все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации.