Армия и оружие

ТАССТАССГлава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака

Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны США Марк Эспер. "Решения покинуть Ирак нет", - приводит его слова агентство Reuters.
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Марк Эспер
Я не знаю, что это за письмо. Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет. Точка.
— Марк Эспер, американский политикПятый канал вчера в 17:52

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