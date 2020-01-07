Я не знаю, что это за письмо. Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет. Точка.

Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны США Марк Эспер. "Решения покинуть Ирак нет", - приводит его слова агентство Reuters.

Глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака

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