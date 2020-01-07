Армия и оружие
Вести.RuГлава Пентагона заявил, что у США нет планов вывода войск из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США вообще нет планов уходить из этой страны. Хотя ранее штаб коалиции, которую возглавляют Штаты объявил, что выведет свои войска. Об этом сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на письмо штаба иракским военным.
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Это письмо — черновик, оно не было подписано, его не следовало обнародовать.
— Марк Милли, американский генералРИА Новости 16:45
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