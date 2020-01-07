Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиГлава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном. Как сообщает RT, слова главы Пентагона передал американский телеканал CNN. "Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец", — сказал Эспер.
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