Армия и оружие
Народные новостиГлава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном. Как сообщает RT, слова главы Пентагона передал американский телеканал CNN. "Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец", — сказал Эспер.
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Украинский Boeing 737 разбился в Иране
Армия и оружие
Самолеты ВВС Ирана были подняты в воздух после атаки баз США в Ираке
Самолеты Военно-воздушных сил Ирана были подняты в воздух после ракетного обстрела американских военных объектов в Ираке.
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Иран назвал удар по базе США мерой самообороны
Иранский удар по военной базе США в Ираке стал мерой самообороны, написал в своем Twitter глава иранского МИДа Джавад Зариф.
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В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного
Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
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В Сети рассекретили дизайн нового iPhone SE 2
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Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
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Происшествия
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Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда прикрывали свои ошибки выдуманными предлогами и некими внешними факторами.
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Политика
В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
Кино
Ханс Циммер напишет музыку для фильма о Джеймсе Бонде
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Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
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Пушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе
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Армия и оружие
Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.
Гаджеты
Замена Redmi K30 5G от Realme обзаведется эксклюзивной версией
Компания уже выпускала подобное издание своего смартфона в прошлом году — тогда оно отличалось наличием специального оформления, а также увеличенным объемом памяти.
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ЧП с ребенком произошло в городе Нур-Султане Республики Казахстан. Двухлетняя девочка впала в кому после посещения стоматолога.
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Умарк может продолжить карьеру в Швейцарии
Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассматривает возможность перебраться в чемпионат Швейцарии.
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Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России
Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
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Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные
Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак - новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.