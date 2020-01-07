Армия и оружие

РБКРБКГлава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее. Об этом журналистам заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном

RT на русскомвчера в 16:06

Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном

ТАССвчера в 13:47

Пентагон сообщил о намерении дипломатически решить конфликт с Ираном

Известиявчера в 15:01

Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

РБКвчера в 14:52

Глава Пентагона: Мы не собираемся начинать войну с Ираном

Life.ruвчера в 14:25

Глава Пентагона объяснил, почему ликвидировали Сулеймани

News.ruвчера в 13:56

Глава Пентагона: США стремятся к дипломатическому решению конфликта с Ираном

Коммерсантъвчера в 15:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Происшествия

В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

BFM.ru 00:27
Армия и оружие

Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке

Иран нанес ракетный удар по американским войскам в Ираке рано утром в среду, пишет Reuters . В Пентагоне заявили, что оценивают ущерб.
Znak.com вчера в 23:11
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» взять верх над «Колорадо» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:59
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК вчера в 22:32
Общество

Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Газета.Ru 01:06
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости вчера в 18:48
Армия и оружие

Трамп отреагировал на удар Ирана по американским базам в Ираке

Американский лидер Дональд Трамп в Twitter прокомментировал атаку Ирана по двум американским военным объектами в Ираке и заявил, что «все хорошо».
Аргументы и Факты вчера в 23:15
Армия и оружие

Началась вторая волна ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщает агентство «Тасним»

В результате первых ударов были атакованы две базы США в Ираке.
Эхо Москвы вчера в 19:50
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Хоккей

«Монреаль» проиграл «Детройту», Ковальчук набрал два очка

Хозяева площадки победили со счетом 4:3. Нападающий гостей Илья Ковальчук записал на свое имя две результативные передачи и заработал показатель полезности «-1». Российский форвард набрал три очка в двух стартовых матчах за канадский клуб.
Sportbox.RU вчера в 22:14
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости вчера в 09:01
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Происшествия

Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео

Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.
Вести.Ru вчера в 08:58
Недвижимость

В Уфе изменились цены на «вторичку»

Подешевела такая недвижимость больше всего в Ростове-на-Дону – цены упали на 0,27%.Напомним, по всей Башкирии цены на «вторичку» тоже повысились.О том, чего ждать от рынка недвижимости в Уфе, можно прочитать в материале UfacityNews.ru.
UfaTime.ru вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри не приехали на праздник Кейт Миддлтон

После богослужения вся компания отправилась в загородную резиденцию Анмер-Холл, где и прошло празднование торжества, пишет Teleprogramma.
News.ru вчера в 10:53
Армия и оружие

Иран пригрозил ударами по территории США

Как передаёт американский телеканал Foxnews, президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возможных действий.
Эхо Москвы 01:08
Общество

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия

Пропавшего в Ижевске ребенка нашли в заброшенном доме

В Ижевске пропавший сутки назад мальчик обнаружен живым в заброшенном здании, сообщили 7 января в следственном управлении СК по Удмуртии.
Известия вчера в 16:46
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАСС вчера в 16:01
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Общество

Определен самый популярный телеканал в России по итогам года

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК вчера в 08:15
Гаджеты

Nokia возродит легендарный телефон

Классическую модель телефона Nokia возродят, выпуском новинки займется компания HMD Global, которая пообещали провести презентацию до конца января 2020 года.
Sibnet Новости 06 января в 07:18
Космос

Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года

06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Портал Поиск 06 января в 01:49
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Ин-спейс.ру вчера в 06:15
Гаджеты

Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex

iXBT.com 00:16
Теннис

Рууд: Медведев жалеет о своих словах

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал конфликтную ситуацию, возникшую между ним и россиянином Даниилом Медведевым во втором сете матча ATP Cup в Перте.
Чемпионат вчера в 04:17
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Кино

Тарантино получил премию «Золотой глобус»

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Москва 24 05 января в 22:19
Армия и оружие

В Совфеде заявили об угрозе ядерной войны из-за действий США и Ирана

Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к полномасштабной ядерной войне, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Взгляд.ру 01:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное