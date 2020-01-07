Армия и оружие
РБКГлава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном
США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее. Об этом журналистам заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.
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Глава Пентагона: США стремятся к дипломатическому решению конфликта с Ираном
Коммерсантъвчера в 15:05
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Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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В результате первых ударов были атакованы две базы США в Ираке.
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«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
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Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.
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В Уфе изменились цены на «вторичку»
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Армия и оружие
Иран пригрозил ударами по территории США
Как передаёт американский телеканал Foxnews, президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возможных действий.
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СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии
Происшествия
Пропавшего в Ижевске ребенка нашли в заброшенном доме
В Ижевске пропавший сутки назад мальчик обнаружен живым в заброшенном здании, сообщили 7 января в следственном управлении СК по Удмуртии.
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Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
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"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
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Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Армия и оружие
В Совфеде заявили об угрозе ядерной войны из-за действий США и Ирана
Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к полномасштабной ядерной войне, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.