Армия и оружие
Газета.RuГлава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
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с чего всё началось
«Это текущий план игры, все может измениться прямо сейчас или в какой-то момент, когда мы закончим выводить войска, но сейчас планы игры такой»,— сказал журналистам господин Эспер (Reuters).Коммерсантъ02:00
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Эксперт оценил выход американских войск из Сирии: оставляют стиральные машины
Московский Комсомолец07:29
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Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
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В Тюмени в воскресенье, 20 октября, возник пожар на территории завода "ПолимерПласт". На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Фигурное катание
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Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 15
Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
Происшествия
Не менее 35 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
Около 35 человек пострадали во время массовых акций сторонников независимости в Каталонии.
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Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
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Шоу-бизнес
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Армия и оружие
В Минобороны РФ назвали цели создания «Военно-строительной компании»
В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».
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Ксению Собчак обвинили в мошенничестве
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Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
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Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
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Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
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Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой
В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.