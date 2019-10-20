с чего всё началось

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Общество В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.

Политика Трамп признался в симпатии к России Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".

Фигурное катание Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.

Общество Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Футбол Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1 Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.

Авто Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.

Общество Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.

Общество В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов столицы из-за протестов, которые переросли в беспорядки.

Энергетика Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.

Авто Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.

Общество Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.

Космос Starliner готовится к двум основным тестам до конца года Космический корабль Boeing Starliner готовится к двум крупным летным испытаниям до конца года, которые проложат путь к его первому космическому полету в 2020 году.

Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".

Гаджеты В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 110 Компания HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, объявила о старте продаж очередного возрожденного кнопочного телефона.

Политика Захарова ответила послу Китая на слова про украинцев в Гонконге Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в дела Гонконга вмешиваются «украинские элементы».

Происшествия Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Космос NASA: К Земле приближается астероид Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.