За минувший год Соединенным Штатам удалось сдержать агрессию со стороны России и Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он выступил с видеообращением к американским военнослужащим по случаю года пребывания на должности, стенограмма его выступления опубликована на сайте ведомства.

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

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