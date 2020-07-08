Политика

РБКРБКГлава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

За минувший год Соединенным Штатам удалось сдержать агрессию со стороны России и Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он выступил с видеообращением к американским военнослужащим по случаю года пребывания на должности, стенограмма его выступления опубликована на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать167

Подробнее о событии

Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

Газета.Ru03:03

Пентагон отчитался об успешном «сдерживании» России

Lenta.ruвчера в 21:32

Глава Пентагона отчитался об «успешном сдерживании» России

Известиявчера в 21:58

В Пентагоне заявили об успешном сдерживании России и Китая в течение последнего года

ТАССвчера в 21:55

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

РБКвчера в 22:21

Пентагон отчитался об успешном сдерживании России

Коммерсантъвчера в 21:24

Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

РИА Новостивчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Здоровье

Доктор Мясников опроверг некоторые устаревшие правила ЗОЖ

Доктор Мясников, являющийся не только действующим медиком, но и телеведущим, рассказал о тех правилах здорового образа жизни, которые давно себя изжили.
Discover24 05:29
14
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
198
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 06 июля в 08:25
872
Шоу-бизнес

Симоньян похудела на 30 кг, чтобы влезть в платье на свадьбу Навки

Симоньян посетовала, что после каждых родов ( у жены Тиграна Кеосаяна трое детей) она набирала немало лишнего – последний раз покинув роддом, она весила 72,5 кг.
Newia.ru вчера в 15:07
4
Общество

Советника Рогозина задержали в Москве по делу о госизмене

Больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, однако речь об уголовном деле тогда не шла. ⚡️Советника главы "Роскосмоса" только что задержали в Москве.
Блокнот.ру вчера в 04:33
706
Кино

Рами Малек в образе жуткого злодея в новом кадре «Не время умирать»

Popcornnews.ru 03:30
Политика

В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
800
Здоровье

Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи

Вечерняя Москва 06 июля в 12:27
24
Здоровье

60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".
Накануне.Ru вчера в 02:06
1,2K
Общество

Около 300 пар поженятся в День семьи, любви и верности в Москве

Около 300 торжественных регистраций брака пройдет в московских отделах ЗАГС в День семьи, любви и верности.
Live24 02:34
2
Политика

Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками

РИА Новости 04:01
5
Кино

В Петербурге начали снимать 20 сезон сериала «Тайны следствия»

Evo-rus.com 02:16
56
Гаджеты

Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества при продаже смартфона.
TV BRICS 05:12
13
Экономика

Более 1 млрд рублей нацпроекта «Культура» направили в резервный фонд

Более 1 миллиарда рублей, изначально выделенных на нацпроект «Культура», перенаправили в резервный фонд правительства РФ.
Компания 04:59
Происшествия

В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения

По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
3
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
276
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
144
Авто

Kia представила цены на обновленный седан K5 2021

Седан KIA Optima шестого поколения, недавно представленный в США под новым именем K5, получил местный ценник.
Автоновости дня 02:40
5
Игры

Microsoft покажет игры для новой Xbox 23 июля

Коммерсантъ вчера в 02:27
3
Наука

В России приступили к разработке квантового искусственного интеллекта

Государственная корпорация «Росатом» вместе с российским квантовым центром (РКЦ) объявили о разработке первой в стране лаборатории, где будут изучаться и создаваться способы машинного обучения и искусственного интеллекта на квантовых компьютерах.
Сделано в России 04:50
3
Политика

Алексей Венедиктов назвал имя возможного преемника Владимира Путина

Алексей Венедиктов в ходе интервью для Дмитрия Гордона назвал имя возможного преемника Владимира Путина.
Дни24 04:39
89
Футбол

«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу

Игроки футбольного клуба «Милан» одержали победу над соперниками из «Ювентуса» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.
Аргументы и Факты вчера в 19:04
Происшествия

СМИ: Насмерть сбивший пешехода в Москве сын экс-главы набсовета банка «Открытие» умер в больнице

Росбалт 05:09
8
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
2,2K
Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Шоу-бизнес

Иван Телегин прятал имущество от Пелагеи и присвоил деньги

Помощник адвоката Пелагеи заявил, что за время брака семья приобрела квартиру стоимостью 30 млн руб. Она была оформлена на Ивана Телегина.
Территория новостей 05:24
11
Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
2
Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
453
Гаджеты

Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei

Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com 06 июля в 07:41
2
Политика

Памфилова пообещала разоблачить «политических побирушек и содержанок»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в рамках заседания Центризбиркома прокомментировала результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, а также возможные нарушения во время плебисцита.
РБК 05:14
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное