Политика
РБКГлава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая
За минувший год Соединенным Штатам удалось сдержать агрессию со стороны России и Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он выступил с видеообращением к американским военнослужащим по случаю года пребывания на должности, стенограмма его выступления опубликована на сайте ведомства.
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Здоровье
Доктор Мясников опроверг некоторые устаревшие правила ЗОЖ
Доктор Мясников, являющийся не только действующим медиком, но и телеведущим, рассказал о тех правилах здорового образа жизни, которые давно себя изжили.
Discover24 05:29
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Шоу-бизнес
Симоньян похудела на 30 кг, чтобы влезть в платье на свадьбу Навки
Симоньян посетовала, что после каждых родов ( у жены Тиграна Кеосаяна трое детей) она набирала немало лишнего – последний раз покинув роддом, она весила 72,5 кг.
Newia.ru вчера в 15:07
Общество
Советника Рогозина задержали в Москве по делу о госизмене
Больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, однако речь об уголовном деле тогда не шла. ⚡️Советника главы "Роскосмоса" только что задержали в Москве.
Блокнот.ру вчера в 04:33
Кино
Рами Малек в образе жуткого злодея в новом кадре «Не время умирать»
Popcornnews.ru 03:30
Политика
В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва 06 июля в 12:27
Здоровье
60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".
Накануне.Ru вчера в 02:06
Общество
Около 300 пар поженятся в День семьи, любви и верности в Москве
Около 300 торжественных регистраций брака пройдет в московских отделах ЗАГС в День семьи, любви и верности.
Live24 02:34
Кино
В Петербурге начали снимать 20 сезон сериала «Тайны следствия»
Evo-rus.com 02:16
Гаджеты
Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества при продаже смартфона.
TV BRICS 05:12
Экономика
Более 1 млрд рублей нацпроекта «Культура» направили в резервный фонд
Более 1 миллиарда рублей, изначально выделенных на нацпроект «Культура», перенаправили в резервный фонд правительства РФ.
Компания 04:59
Происшествия
В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения
По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Авто
Kia представила цены на обновленный седан K5 2021
Седан KIA Optima шестого поколения, недавно представленный в США под новым именем K5, получил местный ценник.
Автоновости дня 02:40
Игры
Microsoft покажет игры для новой Xbox 23 июля
Коммерсантъ вчера в 02:27
Наука
В России приступили к разработке квантового искусственного интеллекта
Государственная корпорация «Росатом» вместе с российским квантовым центром (РКЦ) объявили о разработке первой в стране лаборатории, где будут изучаться и создаваться способы машинного обучения и искусственного интеллекта на квантовых компьютерах.
Сделано в России 04:50
Политика
Алексей Венедиктов назвал имя возможного преемника Владимира Путина
Алексей Венедиктов в ходе интервью для Дмитрия Гордона назвал имя возможного преемника Владимира Путина.
Дни24 04:39
Футбол
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Игроки футбольного клуба «Милан» одержали победу над соперниками из «Ювентуса» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.
Аргументы и Факты вчера в 19:04
Происшествия
СМИ: Насмерть сбивший пешехода в Москве сын экс-главы набсовета банка «Открытие» умер в больнице
Росбалт 05:09
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Шоу-бизнес
Иван Телегин прятал имущество от Пелагеи и присвоил деньги
Помощник адвоката Пелагеи заявил, что за время брака семья приобрела квартиру стоимостью 30 млн руб. Она была оформлена на Ивана Телегина.
Территория новостей 05:24
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
Гаджеты
Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei
Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com 06 июля в 07:41
Политика
Памфилова пообещала разоблачить «политических побирушек и содержанок»
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в рамках заседания Центризбиркома прокомментировала результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, а также возможные нарушения во время плебисцита.
РБК 05:14