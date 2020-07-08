Политика
РБКГлава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая
За минувший год Соединенным Штатам удалось сдержать агрессию со стороны России и Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он обратился с видеообращением к американским военнослужащим по случаю года пребывания на должности, стенограмма его выступления опубликована на сайте ведомства.
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Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в релизе кредитной организации.
МИР 24 05:21
Общество
Пресс-служба военного ведомства утверждает, что с омским медцентром Минобороны все в порядке
На запрос нашего издания при подготовке материала в пресс-службе Центрального военного округа не ответили.
БК55 11:21
Общество
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 18:18
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Происшествия
В Приамурье задержан главный архитектор города Свободный
Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в 2017 году чиновник выдал местной жительнице разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, которое на самом деле не было и не могло быть построено на участке, который ранее незаконно был отчужден из муниципальной собственности.
Российская газета 21:17
Футбол
Гаврилов считает увольнение Цорна шокирующим и преждевременным
Прославленный ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов назвал увольнение генерального директора клуба Томаса Цорна «шокирующей новостью».
RT на русском 10:41
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых смертельных вирусах из Китая
Из Китая могут прийти инфекции, которые в разы страшнее коронавируса и бубонной чумы.
URA.Ru 22:21
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Политика
Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве гражданина, который якобы был куратором руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Коммерсантъ 16:06
Общество
День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля
У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ - ромашка, цветок, который считают символом любви.
Телепорт 19:54
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
Политика
ФСБ задержала журналиста Ивана Сафронова — его обвиняют в госизмене
Сегодня сотрудники ФСБ задержали Ивана Сафронова — советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта».
Salt Mag 09:08
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК 21:23
Кино
Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула 2»
Брэд Питт подписался на роль в боевике «Скоростной поезд» (Bullet Train), постановкой которого займется режиссер «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и «Дэдпула 2» Дэвид Литч.
Кinomania 11:37
Армия и оружие
Россия не только успешно заменила немецкие двигатели для кораблей ВМФ на китайские, но и создала собственные
Попытки Российской Федерации найти замену западным двигателям для новых кораблей военно-морского флота привели к весьма любопытным результатам.
Госновости 05:21
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Происшествия
Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57
Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.
Газета.Ru 23:01
Политика
Конгресс США предлагает выделить Украине $275 млн на военную помощь
В комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложили выделить Украине 275 миллионов долларов на военную помощь.
Life.ru 21:00
Общество
В Петербурге восстановили граффити с изображением Иосифа Бродского
Впервые граффити появилось на стене питерской школы 24 мая в день рождения Бродского, однако руководство учебного заведения решило его закрасить.
Эхо Москвы 22:09
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
Армия и оружие
В Москве сочли безответственными заявления главкома ВМС Украины
Москва считает, что слова командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России безответственны, провокационны и оторваны от жизни, заявил российский информированный источник.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Игры
Разработчики GreedFall анонсировали новую игру
CyberSport.ru 15:11