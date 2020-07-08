За минувший год Соединенным Штатам удалось сдержать агрессию со стороны России и Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он обратился с видеообращением к американским военнослужащим по случаю года пребывания на должности, стенограмма его выступления опубликована на сайте ведомства.

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

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