Политика

РБКРБКГлава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

За минувший год Соединенным Штатам удалось сдержать агрессию со стороны России и Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он обратился с видеообращением к американским военнослужащим по случаю года пребывания на должности, стенограмма его выступления опубликована на сайте ведомства.
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Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

РБК22:21

Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

РИА Новости21:00

Глава Пентагона утверждает, что США в течение последнего года успешно сдерживали РФ и КНР

ТАСС21:55

Пентагон отчитался об успешном сдерживании РФ

Газета.Ru21:38

Пентагон отчитался об успешном «сдерживании» России

Lenta.ru21:32

Пентагон отчитался об успешном сдерживании России

Коммерсантъ21:24

Глава Пентагона отчитался об «успешном сдерживании» России

Известия21:58
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в релизе кредитной организации.
МИР 24 05:21
186
Общество

Пресс-служба военного ведомства утверждает, что с омским медцентром Минобороны все в порядке

На запрос нашего издания при подготовке материала в пресс-службе Центрального военного округа не ответили.
БК55 11:21
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Общество

Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 18:18
99
Общество

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
130
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
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Происшествия

В Приамурье задержан главный архитектор города Свободный

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в 2017 году чиновник выдал местной жительнице разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, которое на самом деле не было и не могло быть построено на участке, который ранее незаконно был отчужден из муниципальной собственности.
Российская газета 21:17
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Футбол

Гаврилов считает увольнение Цорна шокирующим и преждевременным

Прославленный ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов назвал увольнение генерального директора клуба Томаса Цорна «шокирующей новостью».
RT на русском 10:41
Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
41
Здоровье

Доктор Мясников предупредил о новых смертельных вирусах из Китая

Из Китая могут прийти инфекции, которые в разы страшнее коронавируса и бубонной чумы.
URA.Ru 22:21
2
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,9K
Общество

Грудинин не смог оспорить взыскание в пользу Совхоза имени Ленина

Городовой 02:35
94
Экономика

Капитализация Tesla росла на $14 млрд в день в течение почти недели

ПРАЙМ 02:56
29
Политика

Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве гражданина, который якобы был куратором руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Коммерсантъ 16:06
9
Общество

День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля

У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ - ромашка, цветок, который считают символом любви.
Телепорт 19:54
2
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
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Политика

ФСБ задержала журналиста Ивана Сафронова — его обвиняют в госизмене

Сегодня сотрудники ФСБ задержали Ивана Сафронова — советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта».
Salt Mag 09:08
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
81
Армия и оружие

В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК 21:23
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Кино

Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула 2»

Брэд Питт подписался на роль в боевике «Скоростной поезд» (Bullet Train), постановкой которого займется режиссер «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и «Дэдпула 2» Дэвид Литч.
Кinomania 11:37
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Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Газета.Ru 21:34
Армия и оружие

Россия не только успешно заменила немецкие двигатели для кораблей ВМФ на китайские, но и создала собственные

Попытки Российской Федерации найти замену западным двигателям для новых кораблей военно-морского флота привели к весьма любопытным результатам.
Госновости 05:21
13
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
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Происшествия

Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57

Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.
Газета.Ru 23:01
Политика

Конгресс США предлагает выделить Украине $275 млн на военную помощь

В комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложили выделить Украине 275 миллионов долларов на военную помощь.
Life.ru 21:00
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Футбол

«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года

РИА Новости 17:53
Общество

В Петербурге восстановили граффити с изображением Иосифа Бродского

Впервые граффити появилось на стене питерской школы 24 мая в день рождения Бродского, однако руководство учебного заведения решило его закрасить.
Эхо Москвы 22:09
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

РБК 12:17
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Армия и оружие

В Москве сочли безответственными заявления главкома ВМС Украины

Москва считает, что слова командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России безответственны, провокационны и оторваны от жизни, заявил российский информированный источник.
Взгляд.ру вчера в 07:02
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Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
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