Политика

РБКРБКГлава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

За минувший год Соединенным Штатам удалось сдержать агрессию со стороны России и Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он выступил с видеообращением к американским военнослужащим по случаю года пребывания на должности, стенограмма его выступления опубликована на сайте ведомства.
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Пентагон отчитался об успешном «сдерживании» России

Lenta.ruвчера в 21:32

Глава Пентагона отчитался об «успешном сдерживании» России

Известиявчера в 21:58

В Пентагоне заявили об успешном сдерживании России и Китая в течение последнего года

ТАССвчера в 21:55

Пентагон отчитался об успешном сдерживании РФ

Газета.Ruвчера в 21:38

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

РБКвчера в 22:21

Пентагон отчитался об успешном сдерживании России

Коммерсантъвчера в 21:24

Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

РИА Новостивчера в 21:00
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Общество

На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

РБК вчера в 14:48
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На самом деле, Лазарев давно уже забил на все эти разговоры о своих сексуальных предпочтениях и прятаться перестал.
Paparazzi.ru вчера в 05:11
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Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП

РИА Новости 02:00
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 06 июля в 15:00
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Происшествия

Трое погибли в Новосибирске при попытке спасти тонувшую девочку

Тайга.инфо вчера в 23:14
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Общество

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com вчера в 02:14
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Политика

Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев

Lenta.ru вчера в 23:29
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Общество

Сильная жара до +42°C ожидается в Самарской области 8 июля

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Армия и оружие

Российские военные следят за судами НАТО в Черном море

В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии.
Газета.Ru вчера в 13:06
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка

О беременности может свидетельствовать и том факт, что Меган Маркл уже несколько недель не появлялась на публике, ограничивая свои контакты видеоконференциями.
RuNews24.ru вчера в 23:52
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Наука

Человек получил от неандертальцев ДНК, которое влияет на коронавирус

Участок ДНК, который значительно увеличивает риск заболевания COVID-19 и вызывает серъезные осложнения от него достались человеку разумному от неандертальцев шестьдесят тысяч лет назад.
МонаВиста вчера в 11:53
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Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
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Шоу-бизнес

Рита Дакота обвинила Анастасию Приходько в фашизме

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Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея

7 июля студия Hangar 13 опубликовала геймплейный тизер Mafia: Definitive Edition.
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Футбол

ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии

Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия вчера в 19:48
Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
RT на русском 01:40
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Шоу-бизнес

Дети Белоусова получили результаты ДНК-тестов на отцовство

Дети скончавшегося в 1997 году певца Евгения Белоусова Кристина и Роман получили результаты ДНК-тестов на отцовство.
ФАН вчера в 14:31
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Футбол

Динамо – Ворскла: прогноз Галины Гальверсен на 8 июля 2020

Два последних матча команда проиграла.
BetOn 06 июля в 11:29
Здоровье

На Украине заявили, что могут стать эпицентром COVID-19

Реальное число инфицированных коронавирусом на Украине может достигать 150 тысяч, что может наградить страну статусом эпицентра заболеваемости в Европе.
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Экономика

ПФР выплатит россиянам дополнительные 12 тысяч рублей сверх пенсии

В Пенсионном фонде уточнили, что размер доплаты на каждого пенсионера будет индивидуален и в среднем составит 12,7 тысячи рублей.
Политическая Экспертиза 06 июля в 06:34
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк похвасталась упругими ягодицами на новом фото

На фото звезда предстает в черном белье от Intimissimi.
Woman.ru вчера в 13:46
Происшествия

Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57

Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 23:01
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Эксперты назвали пароли, которые легче всего взломать

Названы самые легкие для взлома пароли. Мошенникам проще всего взломать пароли из простых слов типа "password" или "qwerty".
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Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
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