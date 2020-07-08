Политика
РИА НовостиГлава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России
Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
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Здоровье
Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина
Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Общество
Подозреваемый в госизмене Сафронов остается сотрудником «Роскосмоса»
Напомним, предположительно Сафронов передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.
Общественная служба новостей 05:53
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за слов о Дзюбе
Московский "Спартак" направил жалобу в РФС после высказываний генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Российская газета 06:48
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Общество
В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что в российских школах, лицеях и гимназиях могут повиться уроки семейных ценностей, так как это «необходимо для комплексного улучшения положения семей», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:41
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Культура
Клип Билана в стиле TikTok собрал миллион просмотров за один день
Клип российского певца Димы Билана, снятый во время карантина в стиле TikTok, всего за 24 часа просмотрели более миллиона человек.
Газета Metro вчера в 04:41
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 21:44
Футбол
Сулейманов назвал старинным футбол «Локомотива» при Сёмине
Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнил методы работы Юрия Сёмина и Марко Николича.
Metaratings 04:20
Общество
Внедрение удаленного режима работы после пандемии допустил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что и после окончания пандемии работодатели могут оставить схему удаленного режима работы для сотрудников.
Live24 06:29
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Общество
Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове стартовал высокий курортный сезон, номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента забронированы до сентября.
РИА Новости 06:37
Технологии
За взлом PlayStation 4 программист получил от Sony 10 тысяч долларов
Компания Sony исправила уязвимость в прошивке 7.50, вышедшей в апреле, а Энди Нгуен получил от нее вознаграждение, которое составило 10 тыс. долларов.
Актуальные Новости вчера в 16:34
Футбол
Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах
Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).
Газета Metro вчера в 12:34
Культура
Умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе
Моссовет 06 июля в 04:41
Общество
Защита Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил в среду его адвокат Иван Павлов.
Взгляд.ру 04:02
Космос
В Галактике обнаружена нейтронная звезда с крайне редкими параметрами
12 марта 2020 г. космический телескоп под названием Swift («Свифт») обнаружил вспышку излучения со стороны объекта, расположенного в тысячах световых лет от Солнечной системы внутри нашей Галактики.
AstroNews.ru 06:01
Политика
Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд
Задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова привезли в Лефортовский суд Москвы, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 10:22
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 86 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:42
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru вчера в 09:03
Гаджеты
Lenovo Legion засветился в AnTuTu с чипом Snapdragon 865 Plus
Ещё не анонсированный смартфон от Lenovo, Lenovo Legion сегодня засветился в тестах AnTuTu.
ITZine.ru 05:09
Политика
Песков: отношения России и Чехии омрачены
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует контактов с руководителями Чехии, так как в последнее время в Москве обратили внимание на ухудшение отношений двух стран.
Московский Комсомолец 06:22