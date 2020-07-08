Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
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Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

Газета.Ru03:03

Пентагон отчитался об успешном сдерживании России

Коммерсантъвчера в 21:24

Глава Пентагона отчитался об «успешном сдерживании» России

Известиявчера в 21:58

В Пентагоне заявили об успешном сдерживании России и Китая в течение последнего года

ТАССвчера в 21:55

Пентагон отчитался об успешном «сдерживании» России

Lenta.ruвчера в 21:32

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

РБКвчера в 22:21

Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

РИА Новостивчера в 21:00
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Здоровье

Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина

Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
3,9K
Общество

Подозреваемый в госизмене Сафронов остается сотрудником «Роскосмоса»

Напомним, предположительно Сафронов передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.
Общественная служба новостей 05:53
1
Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за слов о Дзюбе

Московский "Спартак" направил жалобу в РФС после высказываний генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Российская газета 06:48
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
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Политика

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
1,2K
Общество

В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что в российских школах, лицеях и гимназиях могут повиться уроки семейных ценностей, так как это «необходимо для комплексного улучшения положения семей», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:41
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Культура

Клип Билана в стиле TikTok собрал миллион просмотров за один день

Клип российского певца Димы Билана, снятый во время карантина в стиле TikTok, всего за 24 часа просмотрели более миллиона человек.
Газета Metro вчера в 04:41
19
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,2K
Политика

Медведев назван вероятным преемником Путина

Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
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Армия и оружие

В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 21:44
62
Футбол

Сулейманов назвал старинным футбол «Локомотива» при Сёмине

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнил методы работы Юрия Сёмина и Марко Николича.
Metaratings 04:20
Общество

Внедрение удаленного режима работы после пандемии допустил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что и после окончания пандемии работодатели могут оставить схему удаленного режима работы для сотрудников.
Live24 06:29
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Общество

Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове стартовал высокий курортный сезон, номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента забронированы до сентября.
РИА Новости 06:37
Происшествия

На Ямале нашли тело пропавшей двухлетней девочки

ТАСС 06:32
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Технологии

За взлом PlayStation 4 программист получил от Sony 10 тысяч долларов

Компания Sony исправила уязвимость в прошивке 7.50, вышедшей в апреле, а Энди Нгуен получил от нее вознаграждение, которое составило 10 тыс. долларов.
Актуальные Новости вчера в 16:34
3
Футбол

Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах

Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).
Газета Metro вчера в 12:34
Культура

Умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе

Моссовет 06 июля в 04:41
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек

Газета.Ru 05:55
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Общество

Защита Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил в среду его адвокат Иван Павлов.
Взгляд.ру 04:02
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Космос

В Галактике обнаружена нейтронная звезда с крайне редкими параметрами

12 марта 2020 г. космический телескоп под названием Swift («Свифт») обнаружил вспышку излучения со стороны объекта, расположенного в тысячах световых лет от Солнечной системы внутри нашей Галактики.
AstroNews.ru 06:01
Политика

Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд

Задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова привезли в Лефортовский суд Москвы, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 10:22
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Происшествия

Три человека утонули во время спасения купавшейся в Оби девочки

Вести.Ru 02:16
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 86 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:42
29
Экономика

Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru вчера в 09:03
13
Гаджеты

Lenovo Legion засветился в AnTuTu с чипом Snapdragon 865 Plus

Ещё не анонсированный смартфон от Lenovo, Lenovo Legion сегодня засветился в тестах AnTuTu.
ITZine.ru 05:09
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Политика

Песков: отношения России и Чехии омрачены

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует контактов с руководителями Чехии, так как в последнее время в Москве обратили внимание на ухудшение отношений двух стран.
Московский Комсомолец 06:22
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Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
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