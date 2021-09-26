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Глава Pfizer Бурла ожидает в течение года возвращения к нормальной жизни после пандемии

Глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.
РИА Новости
По мнению Бурлы, наиболее вероятный сценарий развития событий заключается в том, что будут появляться новые варианты вируса и новые препараты, действие которых продлится не более года.
РБК
Альберт Бурла подчеркнул, что в мире будут вакцины, действие которых будет длиться как минимум год.
Телеканал 360°
Руководитель Pfizer также пообещал в ближайшие дни передать американским регуляторам данные исследования на детях от 5 до 11 лет.
Татар-информ

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