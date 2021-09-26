Глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.
Конкурент Ethereum блокчейн Cardano и поставщик телевизионных и беспроводных услуг Dish Network заявили, что они заключили сделку, чтобы помочь Dish интегрировать блокчейн Cardano в свой телекоммуникационный бизнес и помочь предоставить услуги цифровой идентификации клиентам Dish.
Хорошо сохранившиеся хрящевые клетки динозавра возрастом 125 миллионов лет обнаружили ученые из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (IVPP) Китайской академии наук, 24 сентября сообщает журнал Communications Biology.