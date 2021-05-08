Глава Pfizer заявил об отказе бедных стран от закупок вакцины
Для стран со средним уровнем дохода вакцина стоила в два раза меньше, чем для богатых, а странам с низким уровнем дохода препарат предлагали по себестоимости, заявил Бурла. Несмотря на это, большую часть доз зарезервировали богатые страны, отметил глава Pfizer.В источнике
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СМИ: страны с низким уровнем дохода не будут покупать вакцины Pfizer и BioNTech
Московский Комсомолец19:13
СМИ: Страны с низким и средним уровнем дохода отказались от закупки вакцины Pfizer/BioNTech
Национальная служба новостей19:17