Для стран со средним уровнем дохода вакцина стоила в два раза меньше, чем для богатых, а странам с низким уровнем дохода препарат предлагали по себестоимости, заявил Бурла. Несмотря на это, большую часть доз зарезервировали богатые страны, отметил глава Pfizer.

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