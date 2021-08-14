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Глава «Победы» предложил снизить цену билетов за счет страховок

Необходимость возвращать деньги пассажирам, которые купили билет, но не смогли полететь из-за болезни, приводит к удорожанию цены перевозки для всех клиентов.
РБК
«По нашему законодательству около 7% цены авиабилета «сидит» в страховке от возврата билета по болезни», — сказал топ-менеджер.
РБК
Еще один способ снизить стоимость билетов — отмена бесплатной регистрации в аэропорту.
РБК
В 2020 году средняя цена билета у «Победы» составляла около 4 тыс. руб.
РБК

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