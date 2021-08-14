РБКГлава «Победы» предложил снизить цену билетов за счет страховокНеобходимость возвращать деньги пассажирам, которые купили билет, но не смогли полететь из-за болезни, приводит к удорожанию цены перевозки для всех клиентов.РБК«По нашему законодательству около 7% цены авиабилета «сидит» в страховке от возврата билета по болезни», — сказал топ-менеджер.РБКЕще один способ снизить стоимость билетов — отмена бесплатной регистрации в аэропорту.РБКВ 2020 году средняя цена билета у «Победы» составляла около 4 тыс. руб.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКИА Красная ВеснаПодробнее о событииГлава «Победы» предложил удешевить билеты за счёт отказа в страховке больным пассажирамСекрет фирмы06:39Глава лоукостера «Победа» Калымков назвал способ снизить стоимость авиабилетаПРАЙМ06:35Глава «Победы» предложил вариант снижения цен на билетыКомпания06:09В «Победе» пожаловались на страховые сборы от возврата билетовИА Красная Весна06:26В «Победе» предложили снизить цены на билеты за счет страховокОбщественная служба новостей05:48Глава «Победы» предложил снизить цену билетов за счет страховокРБК05:12Показать ещёОценить13Поделиться