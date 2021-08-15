Будьте в Плюсе

Глава «Победы» выступил против господдержки авиакомпаний

Полное интервью гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова будет опубликовано на сайте РБК в понедельник, 16 августа.
РБК
В мае прошлого года кабмин РФ выделил 23,4 млрд рублей на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с пандемией.
News.ru
Из-за локдаунов «Победа» приостанавливала полеты в апреле—мае 2020 года.
РБК
Крупнейшим получателем господдержки стала группа "Аэрофлот", куда входят одноименная авиакомпания, лоукостер "Победа" и перевозчик "Россия".
ПРАЙМ

С чего всё началось

Глава «Победы» выступил против господдержки авиакомпаний
Государство «вообще не должно никому ничего компенсировать», заявил в интервью РБК гендиректор лоукостера «Победа», комментируя потери авиакомпаний из-за запретов на полеты за рубеж и других ограничений на фоне пандемии коронавируса.
РБК05:00

Подробнее о событии

Глава «Победы» выступил против государственной поддержки авиакомпаний
Forbes06:00
Глава «Победы» призвал лишить авиакомпании РФ господдержки
URA.Ru05:12
Гендиректор лоукостера Победа Калмыков не видит необходимости в господдержке авиаперевозчиков
ПРАЙМ05:36
Гендиректор «Победы»: «Государство никому ничего не должно компенсировать»
Общественная служба новостей05:24
Глава «Победы» выступил против господдержки авиакомпаний
Компания05:19
Глава «Победы» призвал лишить авиакомпании господдержки
News.ru05:50
Глава «Победы» выступил против господдержки авиакомпаний
РБК05:00

Интересное

В Самарскую область по поручению Мурашко прибудут специалисты для оценки работы медиков

Специалисты по оказанию организационно-методической и лечебной помощи прибудут в Самарскую область и оценят работу медиков и качество лечения после того, как министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о высокой заболеваемости в регионе.
ТАССвчера в 06:38

Израиль отозвал посла из Польши после подписания закона о евреях

Глава МИД Израиля Яир Лапид поручил главе диппредставительства страны в Варшаве вернуться в страну для консультаций в связи с подписанными президентом Польши Анджеем Дудой поправками в законодательство, которые ограничивают права уцелевших в холокосте на реституцию отнятого у них имущества.
RT на русском18:13