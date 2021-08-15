Государство «вообще не должно никому ничего компенсировать», заявил в интервью РБК гендиректор лоукостера «Победа», комментируя потери авиакомпаний из-за запретов на полеты за рубеж и других ограничений на фоне пандемии коронавируса.
Специалисты по оказанию организационно-методической и лечебной помощи прибудут в Самарскую область и оценят работу медиков и качество лечения после того, как министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о высокой заболеваемости в регионе.
Глава МИД Израиля Яир Лапид поручил главе диппредставительства страны в Варшаве вернуться в страну для консультаций в связи с подписанными президентом Польши Анджеем Дудой поправками в законодательство, которые ограничивают права уцелевших в холокосте на реституцию отнятого у них имущества.