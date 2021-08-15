Израиль отозвал посла из Польши после подписания закона о евреях

Глава МИД Израиля Яир Лапид поручил главе диппредставительства страны в Варшаве вернуться в страну для консультаций в связи с подписанными президентом Польши Анджеем Дудой поправками в законодательство, которые ограничивают права уцелевших в холокосте на реституцию отнятого у них имущества.