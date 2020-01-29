Политика
РБКГлава «Почты России» станет заместителем нового руководителя
На прошлой неделе РБК сообщал, что Акимову поступило предложение возглавить «Почту России». Бывший вице-премьер предложение принял, рассказывали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера. Подгузов возглавляет «Почту России» с июля 2017 года.
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с чего всё началось
Глава АО "Почта России" Николай Подгузов, возглавляющий предприятие с 2017 года, переходит на пост заместителя гендиректора компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с директивой правительства.Интерфакс11:38
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Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
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Главу Чувашии выгнали из «Единой России»
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Культура
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Музыка
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29 января исполняется 50 лет певцу и композитору, народному артисту России Дмитрию Маликову. Музыкант воспитывался в творческой среде.
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В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка
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Энергетика
На Украине почти закончился собственный газ
На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча».
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов продемонстрировал публике торс
Певец наслаждается отдыхом на Мальдивах. У бассейна Олег Газманов станцевал «Ламбаду», продемонстрировав отличную форму.
Общество
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Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым с 1 января текущего года увеличивается на 3% размер выплат в случае гибели или ранения военнослужащих, сотрудников полиции, противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения и таможни.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Армия и оружие
В Афганистане назвали причину крушения самолета ВВС США
Футбол
«Арсенал» объявил о подписании Пабло Мари
Экономика
Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%.
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Гол Паредеса помог «ПСЖ» обыграть «По» в матче Кубка Франции
Футболисты «ПСЖ» вышли в ¼ финала Кубка Франции, одолев на выезде команду «По». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу чемпиона страны.
Экономика
В 2020 году дефицит бюджета США составит один триллион долларов
Конгресс США опубликовал доклад, в котором говорится о том, что.дефицит федерального бюджета Штатов в 2020 году превысит сумму в $1 трлн.