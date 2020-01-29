Политика

РБКРБКГлава «Почты России» станет заместителем нового руководителя

На прошлой неделе РБК сообщал, что Акимову поступило предложение возглавить «Почту России». Бывший вице-премьер предложение принял, рассказывали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера. Подгузов возглавляет «Почту России» с июля 2017 года.
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с чего всё началось

Николай Подгузов останется в «Почте России» заместителем

Глава АО "Почта России" Николай Подгузов, возглавляющий предприятие с 2017 года, переходит на пост заместителя гендиректора компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с директивой правительства.
Интерфакс11:38

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Глава «Почты России» станет заместителем нового руководителя

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СМИ: Глава «Почты России» покинет пост

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URA.Ru13:31

Источник сообщил об уходе Подгузова с поста главы «Почты России»

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Взгляд.ру11:51

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Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор АО «Почта России». В 2013-2017 годах - заместитель министра экономического развития РФ. В различные периоды входил в состав советов директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро», а также наблюдательного совета ВТБ. В настоящее время - член наблюдательного совета «Почта Банка», АО «Оператор информационной системы» и АНО «Цифровая экономика».
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Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 по 15 января 2020. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019.
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