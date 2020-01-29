Политика
РБКГлава «Почты России» станет заместителем нового руководителя
Бывший вице-премьер предложение принял, рассказывали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера. Подгузов возглавляет «Почту России» с середины 2017 года. До этого он был заместителем директора департамента экономики и финансов правительства, а в 2013 году перешел в Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Глава АО "Почта России" Николай Подгузов, возглавляющий предприятие с 2017 года, переходит на пост заместителя гендиректора компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с директивой правительства.Интерфакс11:38
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