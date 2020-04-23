Коронавирус
ИнтерфаксВоробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
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Впереди еще более сложный период. Губернатор провел ВКС с главврачами Подмосковья
Подмосковье Сегодня06:07
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 18:02, Ашберн
Космос
Ракета Победы установлена на стартовый стол космодрома Байконур
News.ru вчера в 01:59
Общество
Мэр Вашингтона: «коронавирусный пик» в столице наступит в середине мая
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что пик коронавируса придется на середину мая.
Московский Комсомолец 17:49
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
«21 самолёт-разведчик и шесть разведывательных БПЛА вели воздушную разведку вдоль границ и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.
RT на русском 17:42
Происшествия
У осужденного в колонии в Мурманской области выявили коронавирус
Первый случай коронавирусной инфекции выявлен в колонии в поселке Ревда в Мурманской области у осужденного, заболевание протекает в легкой форме, в колонии введен карантин, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 04:30
Энергетика
Цена нефти WTI выросла до $21,41 за баррель
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки WTI в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 4,80% — до $21,41 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:54 по московскому времени.
Парламентская газета 21 апреля в 01:12
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Космос
Рой мух-роботов отправит NASA на Марс
Агентство NASA показало свою новую разработку, которая будет использоваться в освоении Марса - мини-аппараты, размер которых сопоставим с мухой, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:29
Футбол
Юмтити может заменить Кулибали в «Наполи»
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити является приоритетной целью «Наполи» в случае продажи Калиду Кулибали.
Матч ТВ 16:55
Происшествия
Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов
Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM 09:39
Общество
Названо последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
Политика
Саакашвили рассказал о своих планах в составе правительства Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины.
Газета.Ru 17:01
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Общество
«Союзмультфильм» намерен вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Киностудия "Союзмультфильм" намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15 лет назад, в том числе с помощью решения вопроса на межправительственном уровне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.
Интерфакс 15:16
Футбол
Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил переход форварда Фернандо Торреса в «Челси» в 2011 году.Я не мог в это поверить.
Soccer.ru 16:33
Футбол
Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе
Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 15:38
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21
Общество
В Петербурге подали иск из-за ограничений в связи с коронавирусом
Более 20 жителей Санкт-Петербурга подали коллективный иск в суд с требованием признать недействующими ряд положений постановлений правительства города, которыми установлены ограничения для жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространение коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении агентства копию иска.
Rambler News Service 08:37
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM вчера в 09:38
Здоровье
Медики нашли новое осложнение от коронавируса
Sputnik Таджикистан 08:10
Общество
Рекордная безработица обернулась массовым голодом в США
В Лос-Анджелесе, где более 50 процентов жителей остались без доходов, тысячи граждан массово толпятся перед продовольственными банками.
Lenta.ru 11:22
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 11:13
Общество
Памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь
Известия 15:53
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 21 апреля в 19:23
Происшествия
Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина
Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.
Известия 12:14
Хоккей
Легендарному тренеру Владимиру Крикунову - 70 лет
23 апреля отмечает своё 70-летие один из самых выдающихся воспитанников кирово-чепецкого хоккея, заслуженный тренер России и Белоруссии, мастер спорта международного класса Владимир Крикунов.
ГТРК Вятка 04:18
Гаджеты
В России начался предзаказ нового iPhone SE
Apple анонсировала продажу нового смартфона. Уже сейчас его можно заказать на официальном сайте компании.
Globalcity.info 02:40
Общество
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10