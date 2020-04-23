с чего всё началось

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

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