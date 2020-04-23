Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиГлава Подмосковья призвал готовиться к «ещё более сложному периоду»

Глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом может стать ещё более сложной, пишет «МК». По его словам, в мае наступит период ещё сложнее.
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Режим самоизоляции в Подмосковье начал показывать реальные положительные результаты

РИАМО11:35

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом

Эхо Москвы11:31

Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае

ТАСС10:38

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Интерфакс10:37

Глава Подмосковья предупредил о приближении «еще более сложного периода»

РБК10:26

Впереди еще более сложный период. Губернатор провел ВКС с главврачами Подмосковья

Подмосковье Сегодня06:07

«Нас ждет еще более сложный период». Подмосковных врачей призвали к мобилизации в борьбе с коронавирусом

Телеканал 360°05:28
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 21:12, Ашберн
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
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Общество

В России решили судьбу традиционного обучения в школах

Опыт дистанционного обучения будет использоваться в российских школах, но не заменит традиционную систему образования.
Lenta.ru 04:21
24
Политика

Саакашвили рассказал о своих планах в составе правительства Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины.
Газета.Ru 17:01
6
Общество

Разин уверен, что режим самоизоляции в России продлится до июня

Почему выбрана именно эта дата, Разин не пояснил. Однако он добавил, что режим самоизоляции может быть повторно введен в ноябре.
Невские Новости вчера в 12:13
8
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,8K
Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на все регионы РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы страны.
Известия вчера в 15:51
9K
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
5,1K
Здоровье

Камчатка получит более 200 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Камчатский край получил уже два транша из федерального бюджета – около 125 миллионов рублей, всего же регион получит около 220 миллионов рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
РИА Новости 06:56
Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС 02:24
3
Наука

Ученые рассказали, в чем привлекательность антигероев

В статье, опубликованной в журнале Psychological Science, рассказывается, что ученые посредством исследования серии анонимных опросов выяснили, в чем же на самом деле привлекательность антигероев для зрителей и читателей.
Mockva.ru 20:27
4
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
2,5K
Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК 20:39
16
Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
2,9K
Космос

На стартовом комплексе Байконура установили «Ракету Победы»

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в субботу предстоит отправить грузовой корабль "Прогресс МС-14" к Международной космической станции, установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 01:44
2
Шоу-бизнес

Водитель Бабкиной опроверг сообщения о заражении коронавирусом

Rambler News Service 10:25
32
Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
191
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,9K
Происшествия

В обрушении моста в Свободном обвиняют экс-начальника управления ЖКХ

В ближайшее время материалы поступят в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
Амурская правда 20:15
Авто

На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17
63
Экономика

Распространение коронавируса может затянуться до конца года: глава Якутии

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 20:35
Политика

Блокировку Украиной российской резолюции сочли кощунством

Блокировка Украиной в ООН резолюции России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса является кощунством.
Lenta.ru 20:57
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
288
Происшествия

77 человек инфицированы коронавирусом в ЕАО

В Еврейской автономии на 10 утра 24 апреля подтверждено инфицирование 77 человек, девять из которых уже выздоровели, сообщили корр. РИА Биробиджан в управлении по внутренней политике ЕАО.
РИА Биробиджан 20:21
Хоккей

В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева

Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.
RT на русском 05:55
Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
981
Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
14K
Автоспорт

Квят устроил рок-концерт в совместном эфире с Гасли

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят устроил рок-концерт в совместном видеоподкасте с напарником по команде Пьером Гасли.
Матч ТВ 09:55
Музыка

The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню

Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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