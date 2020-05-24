Коронавирус
REGNUMГлава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг. Об этом 24 мая заявил глава региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
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На следующем этапе смягчения ограничений могут быть открыты объекты сферы услуг — губернатор
Подмосковье Сегодня03:31
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:07, Ашберн
Футбол
«Аугсбург» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги
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Вышел трейлер документального фильма «Добро пожаловать в Чечню» от HBO
Телеканал HBO опубликовал на своём YouTube-канале трейлер документального фильма «Добро пожаловать в Чечню», повествующего о преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в регионе, сообщает News.ru.
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США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
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Мадонна вновь шокировала поклонников новым провокационным снимком в Instagram. скриншот Instagram @madonna Фото: Отсутствие одежды подчеркнуло отличную фигуру артистки.
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Rostov gazeta 07:03
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Политика
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В своей исповеди политический арестант среди прочего рассказал, как вице-президент США Байден шантажировал Порошенко, а тот совершил государственную измену.
НТВ 05:00
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В России выявили минимум с начала мая заболевших COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 8599 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:35
Политика
МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
Игры
Опубликованы новые скриншоты фанатской игры Fallout 4: New Vegas
Разработчики фанатской модификации Fallout 4: New Vegas показали новые скриншоты. На них изображены пейзажи из игры.
CyberSport.ru 06:33
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Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
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Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Здоровье
Белгородский губернатор сообщил о смерти врача от коронавируса
Сегодня, 23 в горбольнице Белгорода скончалась заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ, заслуженный врач РФ, Валентина Карташова.
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Космос
Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный
Газета.Ru 08:55
Происшествия
В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья
Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
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Происшествия
Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги
В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.
BFM.ru 06:38
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
Шоу-бизнес
Сын Надежды Бабкиной тяжело переболел коронавирусом
Данила не находился в столь тяжелом состоянии, как его мать, но Надежда Георгиевна уточняет, что его состояние тоже было весьма тяжелым, а в больнице он провел в общей сложности около трех недель.
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Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
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Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Футбол
«Барселона» планирует продать Усмана Дембеле
Каталонская "Барселона" планирует продать форварда Усмана Дембеле, передает Sport.es.
Газета.Ru 07:21
Авто
Tesla не собирается урезать габариты пикапа Cybertruck
Руководитель Tesla заявил, что не собирается укорачивать серийную версию пикапа Cybertruck.
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Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru вчера в 15:27