Коронавирус

REGNUMREGNUMГлава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг. Об этом 24 мая заявил глава региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
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Андрей Воробьёв о снятии ограничений: «Кафе, парикмахерские, химчистки – следующий этап»

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Власти Подмосковья хотят открыть кафе при новом смягчении ограничений

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Власти Подмосковья планируют открыть часть объектов сферы услуг

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На следующем этапе смягчения ограничений могут быть открыты объекты сферы услуг — губернатор

Подмосковье Сегодня03:31
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ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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Руководитель Tesla заявил, что не собирается укорачивать серийную версию пикапа Cybertruck.
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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