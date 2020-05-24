Коронавирус

REGNUMREGNUMГлава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг. Об этом 24 мая заявил глава региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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