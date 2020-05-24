Коронавирус
REGNUMГлава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг. Об этом 24 мая заявил глава региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
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На следующем этапе смягчения ограничений могут быть открыты объекты сферы услуг — губернатор
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
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