Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг. Об этом 24 мая заявил глава региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

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