Коронавирус
РИА НовостиГлава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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На следующем этапе смягчения ограничений могут быть открыты объекты сферы услуг — губернатор
Подмосковье Сегодня03:31
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Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
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В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
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