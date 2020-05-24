Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений

Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений

РИА Новости05:19

Власти Подмосковья хотят открыть кафе при новом смягчении ограничений

РЕН ТВ04:08

Власти Подмосковья рассказали о следующем этапе снятия ограничений

РИАМО03:54

Кафе и ателье вскоре могут открыться в Подмосковье

Телеканал 360°05:03

Андрей Воробьёв о снятии ограничений: «Кафе, парикмахерские, химчистки – следующий этап»

Радио 104:02

Власти Подмосковья планируют открыть часть объектов сферы услуг

ТАСС04:04

На следующем этапе смягчения ограничений могут быть открыты объекты сферы услуг — губернатор

Подмосковье Сегодня03:31
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 08:05, Ашберн
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Силовики задержали на борту самолета рейса «Симферополь-Москва» пьяного мужчину, который устроил дебош.
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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