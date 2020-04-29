Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПодмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что какое-то время регион останется на плато, а потом будет спад. Глава региона пообещал, что на майские праздники в Подмосковье усилят патрули.
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с чего всё началось

Губернатор Подмосковья сообщил о выходе региона на плато по коронавирусу

Потом снижение продолжится", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1". Губернатор также сообщил, что ответственность за обеспечение врачей средствами индивидуальной защиты (СИЗами) возложена в каждом муниципалитете Подмосковья на главврачей, которые за это "головой отвечают".
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Глава Подмосковья сообщил о выходе региона на плато по заболеваемости COVID-19

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Подмосковье вышло на плато по количеству заражений COVID-19 - Воробьев

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Московская область вышла на стабильный прирост числа зараженых, утверждают власти

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В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

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ТАСС 19:49
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Общество

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РБК 10:03
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Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

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РИА Новости вчера в 13:29
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Бывшая фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся у тренера Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает, почему фигуристка Евгения Медведева решила уйти из группы специалиста, чтобы начать работу с канадцем Брайаном Орсером.
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Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 19:57
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
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Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
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Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
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Общество

Губернатор ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае

В среду, 29-го апреля, губернатором Алтайского края Виктором Томенко внесены некоторые изменения в указ №44 о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

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СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
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Помпео заявил об угрозе голода в КНДР

В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
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Умер актер из фильма «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан

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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно

Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
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На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
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В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
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Политика

Володин призвал Центробанк пояснить, почему раздача денег не помогает

Сегодня, 28 апреля, на сайте нижней палаты парламента появилась часть выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором он призвал главу Центробанка Эльвиру Набиуллину пояснить, почему прямая раздача денег населению в некоторых странах не спасает их во время пандемии коронавируса.
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Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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