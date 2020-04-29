Потом снижение продолжится", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1". Губернатор также сообщил, что ответственность за обеспечение врачей средствами индивидуальной защиты (СИЗами) возложена в каждом муниципалитете Подмосковья на главврачей, которые за это "головой отвечают".

с чего всё началось

Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что какое-то время регион останется на плато, а потом будет спад. Глава региона пообещал, что на майские праздники в Подмосковье усилят патрули.

Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

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