Коронавирус
РИА НовостиПодмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом
Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что какое-то время регион останется на плато, а потом будет спад. Глава региона пообещал, что на майские праздники в Подмосковье усилят патрули.
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с чего всё началось
Потом снижение продолжится", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1". Губернатор также сообщил, что ответственность за обеспечение врачей средствами индивидуальной защиты (СИЗами) возложена в каждом муниципалитете Подмосковья на главврачей, которые за это "головой отвечают".Интерфакс10:45
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Общество
В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты
Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Политика
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Отвечая на вопрос, выходит ли распространение инфекции в России на плато, представитель Кремля заметил, что "это то, чего бы все хотели".
ТАСС 19:49
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Фигурное катание
Каюмова: «Не понимаю, почему Медведева ушла от Тутберидзе»
Бывшая фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся у тренера Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает, почему фигуристка Евгения Медведева решила уйти из группы специалиста, чтобы начать работу с канадцем Брайаном Орсером.
Sport.ru 08:59
Здоровье
Медики Красноярского края получат до 300 тысяч рублей
Как рассказали в пресс-службе минздрава, в апреле зарплата с учетом дополнительных выплат, например, врачей составит 167 - 297 тыс. рублей (в том числе включая от 84 до 213 тыс. рублей стимулирующих выплат), среднего медперсонала от 90 - до 166 тыс. рублей, младшего от 60,5 - до 111 тыс. рублей.
Городские новости. Красноярск 07:47
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 19:57
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
Шоу-бизнес
Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк
Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
Общество
Губернатор ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае
В среду, 29-го апреля, губернатором Алтайского края Виктором Томенко внесены некоторые изменения в указ №44 о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ugpressa.ru 14:35
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости 09:37
Политика
Помпео заявил об угрозе голода в КНДР
В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Армия и оружие
Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro 10:41
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Политика
Володин призвал Центробанк пояснить, почему раздача денег не помогает
Сегодня, 28 апреля, на сайте нижней палаты парламента появилась часть выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором он призвал главу Центробанка Эльвиру Набиуллину пояснить, почему прямая раздача денег населению в некоторых странах не спасает их во время пандемии коронавируса.
RuNews24.ru вчера в 16:01
Здоровье
Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса
«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК 20:00
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56