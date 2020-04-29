Коронавирус

РБКРБКГлава Подмосковья заявил о выходе региона на плато по числу заражений

Глава Московской области Андрей Воробьев заявил о выходе региона на плато по количеству зараженных коронавирусом.
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с чего всё началось

Губернатор Подмосковья сообщил о выходе региона на плато по коронавирусу

Потом снижение продолжится", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1". Губернатор также сообщил, что ответственность за обеспечение врачей средствами индивидуальной защиты (СИЗами) возложена в каждом муниципалитете Подмосковья на главврачей, которые за это "головой отвечают".
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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