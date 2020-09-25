ПолитРоссия 4

Генеральный директор Polymetal Виталий Несис в интервью изданию "Коммерсантъ" поделился мнением о возможном повышении стоимости золота. Несис уверен, что цена золота может подняться до 2,4 тысяч долларов за унцию, но при этом вряд ли превысит отметку в 3 тысячи долларов за унцию.