Глава Polymetal допустил повышение стоимости золота
Генеральный директор Polymetal Виталий Несис в интервью изданию "Коммерсантъ" поделился мнением о возможном повышении стоимости золота. Несис уверен, что цена золота может подняться до 2,4 тысяч долларов за унцию, но при этом вряд ли превысит отметку в 3 тысячи долларов за унцию.В источнике
С чего всё началось
Глава Polymetal Виталий Несис о золоте, налогах и юниорах
Глава Polymetal Виталий Несис о золоте, налогах и юниорах Золотодобывающая отрасль России и мира переживает небывалый расцвет из-за роста цены на металл.
Коммерсантъ18:29
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