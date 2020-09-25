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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Глава Polymetal допустил повышение стоимости золота

Генеральный директор Polymetal Виталий Несис в интервью изданию "Коммерсантъ" поделился мнением о возможном повышении стоимости золота. Несис уверен, что цена золота может подняться до 2,4 тысяч долларов за унцию, но при этом вряд ли превысит отметку в 3 тысячи долларов за унцию.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Глава Polymetal Виталий Несис о золоте, налогах и юниорах

Глава Polymetal Виталий Несис о золоте, налогах и юниорах Золотодобывающая отрасль России и мира переживает небывалый расцвет из-за роста цены на металл.
Коммерсантъ18:29
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БИЗНЕС Online

Глава Polymetal: если сейчас повысить налоги, есть все шансы через пять лет остаться у разбитого корыта

БИЗНЕС Online03:36
Коммерсантъ

Polymetal

Коммерсантъ18:29
Интерфакс

Глава Polymetal исключил подорожание золота до $3000 за унцию

Интерфакс02:54
ГЛАС.RU

В «Polymetal» ждут дальнейшего роста цен на золото

ГЛАС.RU02:41
Lenta.ru

Цене на золото предрекли рост

Lenta.ru01:48
ТАСС

Глава Polymetal допустил рост цены золота до $2,4 тыс. за унцию

ТАСС00:58
Известия

Глава Polymetal оценил рост цен на золото до $2,3–2,4 тыс. за унцию

Известия03:02

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременных женщин включили в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Москва 2409:06
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Fahrenheit выпустят на PlayStation 4 в юбилейном коробочном издании

Компания Meridiem Games в сотрудничестве с французской студией Quantic Dream готовит особое коробочное издание Fahrenheit: 15th Anniversary Edition для PlayStation 4. Выпуск приурочат к пятнадцатилетию культового приключения Дэвида Кейджа Fahrenheit: Indigo Prophecy.
Игромания.ру08:15

Дэниэл Рэдклифф озвучил условие для возвращения к роли Гарри Поттера

Актер озвучил свое условие, при котором он будет сниматься в картине «Проклятое дитя» – Джоан Роулинг, которая ранее заявила о неприязни к трансгендерам, не должна иметь никакого отношения к экранизации.
Evo-rus.com07:32
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МИД РФ обещал ответные меры Болгарии на высылку российских дипломатов

Согласно сообщению МИД, опубликованному на сайте, ведомство рассматривают объявление двух российских дипломатов персонами non grata в Софии как «преднамеренную попытку нанести ущерб конструктивному российско-болгарскому взаимодействию».
Evo-rus.com01:56

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости04:58
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