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ТАСС
ТАСС

Глава Polymetal допустил рост цены золота до $2,4 тыс. за унцию

Стоимость золота может достичь $2,3-2,4 тыс. за унцию, но вряд ли вырастет до $3 тыс. за унцию. Такое мнение в интервью газете "Коммерсантъ" высказал глава Polymetal Виталий Несис.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Глава Polymetal Виталий Несис о золоте, налогах и юниорах

Глава Polymetal Виталий Несис о золоте, налогах и юниорах Золотодобывающая отрасль России и мира переживает небывалый расцвет из-за роста цены на металл.
Коммерсантъ18:29
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Известия

Глава Polymetal оценил рост цен на золото до $2,3 – 2,4 тыс. за унцию

Известия03:02
АБН

Цены на золото ждет резкий рост

АБН02:58
Коммерсантъ

Polymetal

Коммерсантъ18:29
ГЛАС.RU

В «Polymetal» ждут дальнейшего роста цен на золото

ГЛАС.RU02:41
Lenta.ru

Цене на золото предрекли рост

Lenta.ru01:48
ТАСС

Глава Polymetal допустил рост цены золота до $2,4 тыс. за унцию

ТАСС00:58
Интерфакс

Глава Polymetal исключил подорожание золота до $3000 за унцию

Интерфакс02:54

Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления о нелегитимности проведенной накануне процедуры инаугурации, прозвучавшие из разных стран, заявил, что это является исключительно внутренним делом страны (видео ниже).
Planet Todayвчера в 11:49
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Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Ранее газета Monde опубликовала материал, в котором говорится, что российский президент рассказал Макрону о том, что есть другие версии отравления оппозиционера и блогера Алексея Навального.
Evo-rus.comвчера в 13:48
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В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Первая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжается в России, речи о второй волне не идет, заявил журналистам в пятницу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
ТАСС03:31