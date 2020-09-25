Глава Polymetal допустил рост цены золота до $2,4 тыс. за унцию
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Стоимость золота может достичь $2,3-2,4 тыс. за унцию, но вряд ли вырастет до $3 тыс. за унцию. Такое мнение в интервью газете "Коммерсантъ" высказал глава Polymetal Виталий Несис.В источнике
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Глава Polymetal Виталий Несис о золоте, налогах и юниорах Золотодобывающая отрасль России и мира переживает небывалый расцвет из-за роста цены на металл.
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