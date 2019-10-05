Здоровье

REGNUMREGNUMГлава Прикамья предостерег от срывов строительства медобъектов

Планируется, что пять из них введут до конца 2019 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 года минстрой Прикамья заявил о расторжении договора с подрядчиком, занятым в строительстве детской поликлиники на ул. Шишкина 20 в Перми.
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Глава Прикамья предостерег от срывов строительства медобъектов

REGNUM02:15

Собянин принял участие в заседании президиума Госсовета РФ по здравоохранению

Москва 24вчера в 11:07

Эксперт: первичное звено медуслуг стало главной темой заседания госсовета

РИА Новостивчера в 14:01

Президент РФ провел совещание по проблемам здравоохранения

Московский Комсомолецвчера в 12:08

Главный докладчик Госсовета рассказал о разговоре Путина с 50 губернаторами. Встреча проходила в закрытом режиме

URA.Ruвчера в 11:49

Никитин считает главными проблемами медицины первичного звена кадры и отсутствие ремонта

ТАССвчера в 14:04

Путин прибыл в Калининград

МИР 2430 октября в 23:30
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Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 00:06
Происшествия

В Петербурге загорелось здание автосервиса

Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
РИА Новости 02:06
Общество

Ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени

РБК 30 октября в 03:43
Политика

Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз

Россия не ставит вопрос о создании военного союза с Китаем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 01:20
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом

Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:34
Общество

Врачи рассказали о правильном использовании шапок

Врачи рекомендуют снимать шапку при первой же возможности, например, в метро, иначе голова будет потеть, а сам перегрев кожных покровов может вызвать головные боли, потому что повысится температура головного мозга.
Известия вчера в 23:25
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Футбол

«Спартак» победил «Ростов» в Кубке России

В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» в родных стенах переиграл «Ростов» и обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира.
Свободная Пресса вчера в 14:34
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM вчера в 23:17
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11

В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Профиль 30 октября в 01:20
Общество

Гороскоп на 31 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве

Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии.
Бугульминская газета вчера в 02:00
Авто

Новый кроссовер Mazda CX-9 станет мощнее

Mazda CX-9 2020 получает ряд обновлений, в результате которых внедорожник получил список функций, которые делают его более конкурентоспособным среди других трехрядных кроссоверов, сообщает издание speedme.ru.
32CARS.ru 30 октября в 05:31
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Общество

С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП

С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Интерфакс вчера в 20:22
Технологии

На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи

РИА Новости вчера в 20:41
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском 30 октября в 15:05
Армия и оружие

США расширят присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Телеканал 360° 02:39
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Армия и оружие

В Индии сообщили об окончательной дате снятия с вооружения МиГ-27

Военное обозрение вчера в 23:56
Наука

В Японии изготовили деревянный автомобиль

Предварительные результаты были многообещающими, поэтому ряд автопроизводителей, включая Toyota, уже начали изучать растительные целлюлозные нановолокона, чтобы определить, можно ли сделать их производство достаточно дешевым для использования в серийных автомобилях.
BitCryptoNews вчера в 08:55
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Экономика

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
РБК 02:39
Политика

Депутат Рады расплакалась во время заседания

Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
RT на русском 02:35
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Кино

Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»

Дни24 30 октября в 06:24
Игры

В Epic Games Store обновился дизайн и функционал

CyberSport.ru 29 октября в 03:59
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В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников

Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:03
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
Как работают Яндекс.Новости?
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