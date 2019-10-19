Последние новости Лиги чемпионов Ранее "Манчестер Сити" и "ПСЖ" уже неоднократно обвиняли в нарушениях правил. Тем не менее, пока клубы отделывались штрафами. При этом, как считают многие эксперты, эти клубы используют подставные компании, чтобы обходить правила.

Глава Примеры призвал исключить из еврокубков «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Здоровье Полпред в ПФО посетит Пермский край Как сообщает пресс-служба краевого правительства, 17 октября полпред проведет совещание по социально-экономическому развитию региона, где в том числе будет обсуждаться реализация национальных проектов на территории Пермского края.

Происшествия Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово» Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Шоу-бизнес Муж Лолиты подал заявление на развод Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.

Авто Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.

Происшествия Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.

Единоборства Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.