Футбол
Sport.ruГлава Примеры призвал исключить из еврокубков «ПСЖ» и «Манчестер Сити»
Последние новости Лиги чемпионов Ранее "Манчестер Сити" и "ПСЖ" уже неоднократно обвиняли в нарушениях правил. Тем не менее, пока клубы отделывались штрафами. При этом, как считают многие эксперты, эти клубы используют подставные компании, чтобы обходить правила.
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Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Происшествия
Названа предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском
Прорыв дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курагинский район, Красноярский край), вероятно, произошёл из-за подмыва после дождей, сообщили 19 октября в администрации местного сельсовета.
REGNUM 00:11
Политика
Эрдоган назвал письмо Трампа невежливым
Ранее текст письма Трампа Эрдогану опубликовала сотрудница Fox News Триш Риган.
Rambler News Service вчера в 08:48
Общество
Исследование: россияне едят слишком много яиц
Рекомендованную норму жители страны превышают на 8 %. РБК сообщает, что в среднем россиянин съедает 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260.
Бел.Ру вчера в 07:06
Политика
Медведев усомнился, что формат G8 подходит для решения мировых проблем
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в интервью газете "Вечерние новости" заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем.
Life.ru вчера в 18:08
Наука
Слишком активные нейроны сокращают жизнь
Активность генов с возрастом меняется, и мозг человека помоложе можно отличить от мозга человека постарше, если сравнить, какие гены в них активны.
Наука и жизнь вчера в 00:30
Хоккей
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Газета.Ru вчера в 21:47
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика, объединив титулы чемпиона IBF и WBC
Российский боксер Артур Бетербиев, являющийся чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг, победил досрочно украинца Александра Гвоздика, отобрав у него титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и объединив их оба.
REGNUM 01:24
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru вчера в 07:06
Общество
Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Порядок поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
Российская газета 00:00
Политика
Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»
На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
Военное дело вчера в 08:07
Политика
Федотов может покинуть пост главы СПЧ
Главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову уже исполнилось 70 лет.
ГЛАС.RU 17 октября в 08:15
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Центр исследования околоземных объектов NASA зафиксировал приближение к Земле астероида 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 22:36
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Политика
Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета 01:30
Политика
Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента
Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели вчера в 10:25
Общество
Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»
Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
РИА Новости вчера в 04:22
Происшествия
При пожаре в Ярославской области погибли пятеро детей и один взрослый
Пятеро детей и один взрослый, по предварительной информации, погибли при пожаре в Ярославской области.
REGNUM 01:46
Фигурное катание
Туктамышева с помарками исполнила короткую программу на Skate America
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала короткую программу на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Нева Спорт 01:08
Шоу-бизнес
Сергей Губанов предпочел семье карьеру
Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Bimru.ru 17 октября в 07:01
Кино
СМИ узнали, что юристы подали в суд на Netflix за фильм «Прачечная»
Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, которые стали прототипами героев фильма "Прачечная", подали в суд на Netflix за клевету, сообщает Deadline.
РИА Новости 16 октября в 09:34
Происшествия
На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку
Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
РБК вчера в 04:38
Происшествия
В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета
В Красноярске задержан 54-летний мужчина, по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке «Костя Канский».
Известия 00:12
Технологии
Искусственный интеллект проследит за соблюдением ТБ российскими нефтяниками
Искусственный интеллект вскоре будет контролировать соблюдение техники безопасности работниками нефтяной отрасли, заявили в Национальной технологической инициативе (НТИ), 19 октября сообщают РИА Новости.
Красная весна вчера в 22:50
Здоровье
Несколько травматологов уволились из челябинской больницы
Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.
АиФ Челябинск 17 октября в 00:43
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Гаджеты
В Китае представлен первый в мире смартфон на базе Snapdragon 865
Astera вчера в 12:23