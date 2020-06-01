Политика
REGNUMГлава Приморья назначил в правительство новые кадры
Виталий Блоцкий с мая 2019 по январь 2020 года был заместителем директора департамента/министерства строительства Приморья. С января 2020 по май 2020 года работал начальником отдела, заместителем главы регионального министерства ЖКХ.
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Экономика
Регионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей
Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.
Известия 17:00
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 21:56
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 20:23
Политика
Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
Футбол
Эсекьель Гарай: В «Валенсии» пытаются дискредитировать меня
Спорт день за днем 09:29
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
Здоровье
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1,5 тысячи
Из 46 новых случаев COVID-19: пять человек – прибывшие из регионов РФ, 10 человек – из очага республиканской больницы имени Семашко, три – из домашних очагов, трое больных связаны с очагом в улусе Ехэ-Цаган Селенгинского района, три человека были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Байкал-Daily вчера в 21:12
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 06:38
Экономика
En+ к 2026 году вложит в программу «Новая энергия» 21 млрд руб
"Эн+ Груп" (En+ Group) к 2026 году вложит в программу модернизации "Новая энергия" 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости бывший министр энергетики и климата Великобритании, ныне исполнительный председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер.
ПРАЙМ 20:01
Общество
Число случаев коронавируса в Иркутской области превысило две тысячи
27 апреля число случаев заражения превысило сотню, 16 мая – 500. Рубеж в тысячу был пройден 23 мая.
Иркутск Сегодня 22:15
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Общество
Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год
Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия вчера в 14:30
Армия и оружие
Сирия получила партию новых улучшенных самолетов ВКС РФ МиГ-29
Речь идет о партии новых улучшенных самолетов ВКС РФ МиГ-29. Об этом стало известно в субботу.
iReactor вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ 06:39
Футбол
Семин назвал причину своего ухода из «Локомотива»
Юрий Семин назвал причину своего ухода с поста главного тренера футбольного клуба "Локомотив".
Москва 24 19:23
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
Космос
Контракт на создание космического «мусорщика» ClearSpace-1 подпишут осенью
Изначально предполагалось, что контракт на создание и запуск аппарата ClearSpace-1 будет заключён летом нынешнего года.
3DNews вчера в 02:04
Гаджеты
Представлен изогнутый игровой монитор MSI Optix PAG343CQR
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Optix PAG343CQR, которая получила 34-дюймовую вогнутую VA-панель.
Megaobzor.com 29 мая в 04:05
Экономика
Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года
Социально-экономическое положение 69 из 85 российских регионов в прошлом году улучшилось по сравнению с 2018 годом.
РИА Новости 17:00
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
Происшествия
Упавшее на северо-востоке Москвы дерево повредило две машины
Упавшее во дворе жилого дома дерево на северо-востоке Москвы оборвало провода линии электропередачи и повредило две легковые автомашины, люди не пострадали, рассказал РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:22
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.
Ведомости 20:53
Экономика
Белый дом строит систему управления отходами вручную
С плана мероприятий по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) в прошедшую пятницу на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, ответственной за экологическую политику, были сняты все разногласия заинтересованных ведомств.
Коммерсантъ 18:05
Футбол
Акинфеев вспомнил о своем дебюте за ЦСКА
Советский спорт 11:02