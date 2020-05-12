Обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача — сделать всё, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат.

Эпидемиологическая обстановка в Приморском крае не располагает к послаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом 12 мая сообщил губернатор региона Олег Кожемяко, его слова приводятся на сайте администрации Приморья.

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