Коронавирус

ИзвестияИзвестияВласти Приморья сочли преждевременным ослабление ограничений в регионе

Эпидемиологическая обстановка в Приморском крае не располагает к послаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом 12 мая сообщил губернатор региона Олег Кожемяко, его слова приводятся на сайте администрации Приморья.
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Олег Кожемяко
Обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача — сделать всё, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат.
— Олег Кожемяко, российский политикИзвестия 00:04

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