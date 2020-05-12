Коронавирус
ТАССГлава Приморья считает, что в регионе рано ослаблять ограничения
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача — сделать всё, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат.
— Олег Кожемяко, российский политикИзвестия 00:04
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Глава Приморья назвал преждевременным снятие ограничений в регионе
Московский Комсомолецвчера в 22:53
Олег Кожемяко после совещания с Владимиром Путиным: Приморью рано расслабляться
КП - Владивостоквчера в 21:48
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
Культура
Умер актер и комик Джерри Стиллер
На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily вчера в 08:35
Происшествия
По факту пожара в петербургской больнице возбуждено уголовное дело
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту пожара в больнице Святого Георгия, статья - "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщает пресс-служба ведомства.
Российская газета 02:04
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
РБК 01:24
Наука
Предсказан катастрофический подъем уровня мирового океана
Международная группа ученых под руководством исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре рассказали о катастрофическом подъеме уровня мирового океана.
Вести Подмосковья 01:27
Происшествия
При пожаре в петербургской больнице погибли пять человек
Российская газета 00:58
Общество
У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус
Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
ТВ Центр 01:17
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Известия вчера в 17:38
Космос
Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи
Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".
ТАСС вчера в 23:34
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Здоровье
В Мурманской области режим повышенной готовности сохранится до 1 июня
На сегодняшнем оперативном совещании областного правительства глава региона Андрей Чибис отметил, что с учетом всех реализуемых мер в Мурманской области, удалось добиться снижения темпов прироста инфицированных COVID-19.
Мурманский вестник 02:18
Здоровье
В Челябинской больнице пациентка пожаловалась на обед из 25 макарон
Пациенты с COVID-19, лежащие в городской клинической больницы № 8 Челябинска, пожаловались на скудное питание, так, порция второго состояла из двадцати пяти макарон, 11 мая передает газета «Московский комсомолец».
ИА Красная Весна вчера в 12:27
Единоборства
Усик ответил украинскому борцу, вызвавшему его на поединок
РИА Новости вчера в 19:35
Общество
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен.
Lenta.ru вчера в 10:14
Политика
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
В оперштабе подчеркнули, что смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который в Москве сохранится до конца месяца.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика
Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений в России
Во время обращения к россиянам в понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что все принятые правительством меры позволяют перейти к поэтапному выходу из карантинного режима, введенного ранее из-за распространения коронавируса.
Профиль вчера в 09:55
Общество
ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 10 мая в 11:05
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
Газета.Ru вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери
Голливудская звезда Брэдли Купер провел международный День матери вместе с экс-возлюбленной Ириной Шейк, сообщило зарубежное издание Daily Mail.
iReactor вчера в 11:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России
Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
Общество
По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки
Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время вчера в 09:10
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Экономика
Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»
После продажи "Ведомостей" издатель остался должен эти деньги уже новым владельцам – это и есть большая часть текущей задолженности БНМ.
Ведомости 02:15
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Футбол
Продажа «Ньюкасла» саудовскому консорциуму находится под угрозой срыва
Сделка по продаже клуба английской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" консорциуму из Саудовской Аравии находится на грани срыва.
Вести.Ru вчера в 15:41
Фигурное катание
ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
МК-Спорт вчера в 11:50
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02