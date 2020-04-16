Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.

Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

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