Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
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Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с COVID-19

РИА Новостивчера в 13:27

Губернатор: глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку

ТАССвчера в 13:22

И карантин введем, и мэра сменим: губернатор прокомментировал ситуацию с Пятигорском

Блокнот Ставропольвчера в 13:57

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушёл в отставку

Своё ТВвчера в 14:06

В Пятигорске с 17 апреля введут карантин

Победа 26вчера в 13:47

Глава Пятигорска уволился из-за плохой статистики города по COVID-19

Интерфаксвчера в 13:15

Лев Травнев стал исполняющим обязанности мэра Пятигорска

Newstracker.ruвчера в 13:32
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Общество

Названа дата вывозного рейса из Таиланда для свердловчан и челябинцев

Жителей Челябинской и Свердловской областей планируется вывезти из Таиланда 18 апреля. Об этом Минкомсвязи информирует в телеграм-канале .
Znak.com вчера в 17:59
Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
375
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
28
Общество

В Липецкой области внедряют пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья внедряют в регионе пропускную систему, чтобы снизить заражение коронавирусом.
Русская Планета 14 апреля в 17:01
354
Здоровье

Министр Мазина: Пневмонии в регионе утяжеляются

Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина рассказала, что в настоящее время больных принимают три медицинские организации.
Четвертая Власть вчера в 11:46
22
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,7K
Космос

«Роскосмос» направит 6 млрд рублей на создание ракетного двигателя на жидком кислороде

Максимальная стоимость контракта, который заключат с победителем, составляет 6 млрд 299 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета.
Строительство.RU вчера в 09:42
1
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
1
Происшествия

В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 14 апреля в 01:11
4
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс вчера в 07:58
1K
Здоровье

В Самарской области решили не запрещать въезд на садово-дачные участки

13 апреля администрация Ставропольского района Самарской области разослала главам сельских поселений письмо, в котором были рекомендации относительно въезда на территории садово-дачных участков.
Неслухи.рф вчера в 12:01
8
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса

НТВ вчера в 12:56
5
Политика

Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию

Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:54
1K
Общество

Все заболевшие ОРВИ в Москве будут обязаны соблюдать самоизоляцию

По данным оперативного штаба на 16 апреля, в Москве было более 16 000 заболевших COVID-19, скончались 113 человек.
Ведомости вчера в 11:33
754
Общество

Власти Уханя изменили статистику по жертвам коронавируса

Власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, пересчитали данные о числе заразившихся и погибших от COVID-19 пациентов.
Известия 00:08
2
Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
376
Общество

Историк моды Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус

Историк моды, телеведущий Александр Васильев, который находится в больнице в Коммунарке с двусторонним воспалением лёгких, дважды сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском вчера в 14:25
2
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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Здоровье

Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям.
Lenta.ru вчера в 18:09
14
Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта в России

Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала.
Известия вчера в 17:26
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
2,6K
Общество

Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками

Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
Вести.Ru вчера в 22:56
5
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
340
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости вчера в 11:18
560
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
2,5K
Экономика

Министр экономического развития РФ не смог получить кредит в банке

Экс-губернатору Пермского края, министру экономического развития РФ Максиму Решетникову отказали в получении кредита в банке.
URA.Ru вчера в 00:02
1,1K
Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
945
Общество

Филатовская больница в Москве работает на пределе возможностей

Главный врач городской клинической больницы имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что медучреждение работает на пределе возможностей.
RT на русском вчера в 21:28
2
Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
1,7K
Общество

Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции

Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 22:12
Как работают Яндекс.Новости?
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